Milan Fashion Week lente zomer 2022. Modellen, mode influencers, backstage, streetstyle. Beleef het mee!

Beleef de modeweek in Milaan met ons mee. Back to life met de modeshows en streetstyle mode. Na anderhalf jaar komt de modewereld weer op gang.

Milan Fashion Week lente zomer 2022. Modellen, mode influencers, backstage, streetstyle. Foto; ADVERSUS

Het is modeweek in Milaan. Op de catwalks showen de modecollecties voor lente zomer 2022, maar wij focussen op het modepubliek en de fashion modellen. Hoe kleden ze zich? Hoe dragen ze hun haar? Welke haarkleuren zijn hot? Wat zijn de allernieuwste trends voor winter 2021 2022? En wat gebeurt er allemaal om en rond de fashion shows. Proef het sfeertje met onze backstage en streetstyle foto’s.

Milan Fashion Week lente zomer 2022. Modellen, mode influencers, backstage, streetstyle. Topmodel Gigi Hadid. Foto; ADVERSUS

Ondertussen geven we onze ogen goed de kost. En ja, topmodel Gigi Hadid heeft nog steeds vlammend rood haar! (Het topmodel trok drommen fans en gunde haar publiek een glimp na afloop van de modeshow van Alberta Ferretti). Een andere haartrend die we steeds zien terugkomen, is natuurlijk grijs haar, op zich hoogst verfraaid met een kleurshampoo of goed gekozen babylights.

Terwijl de influencers vasthouden aan halflange haar met paardenstaartje en middenscheiding of op z’n hoogst een wat korter bobkapsel, zien we onder de modellen spannende kapsels als wolf cuts met mullets en platinablonde of knalrode (zie Gigi Hadid) haarkleuren.

Qua mode is het wat moeilijker om op dit moment al echt conclusies te trekken, maar monochroom (tonsuurton) en camel kleuren zijn in ieder geval van de partij, en daarmee kan het niet misgaan.

Geniet van onze streetstyle foto’s en beleef het mee!

