Streetstyle mode 2020. Zo kleed je je stijlvol als een Parisienne

Modetrends komen en gaan, maar stijl is een blijvertje. Kleed je stijlvol. Pak het ‘op z’n Parijs’ aan. 11 Tips voor een Parisienne look

Fashionista of Parisienne? Wat ben jij? Volg jij de allernieuwste modetrends op de voet en combineer je ze zo ongeveer allemaal met elkaar, dan ben je wellicht een ‘fashionista’. Houd je het allemaal (ogenschijnlijk) heel simpel maar tegelijkertijd heel stijlvol (je weet heel goed waar je mee bezig bent) dan val je misschien eerder in de categorie ‘Parisienne’. Voor het geval je met de Parisienne stijl wilt experimenteren, hebben we een paar basisregels voor je (interpreteer ze op je eigen persoonlijke manier).

1. Ga voor gedekte kleuren en effen tinten: zwart, wit, beige, crème. Speel met contrasten tussen de verschillende texturen.

2. Less is more. Je moet het niet van opzichtige modeaccessoires hebben (maar misschien wel van het boek dat je tegen je borst geklemd houdt).

3. Spijkergoed is cool. Ga voor geraffineerde snitten maar vermijd opzichtige details (patchwork, pailletten, opdrukken, scheuren, bleekvlekken). Draag denim op denim.

4. Maak eenvoudige combinaties. Een spijkerbroek met een T-shirt of wit hemdje. Een rokje met donkerblauw truitje.

5. Vermijd té sexy looks. Draag ballerina’s of kitten heels onder een minirok. Hoge hakken mogen maar niet onder een al te vrouwelijke look.

6. Vind een balans tussen vrouwelijk en masculien.

7. Twee geliefde Parisienne items: truitjes met blauw-met-witte strepen en het baretje.

8. Struin in tweedehandsshopjes naar klassieke vintage kledingstukken.

9. Toppers: ga voor klassieke trench coats, blazers en leren jacks.

10. Houd je make-up en haar zo natuurlijk mogelijk. Effortless!

11. Alles draait om stijl, dat is: lijnen, snitten en proporties.

