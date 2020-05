Pony of niet? Het blijft een spannende vraag. Volgens de kapseltrends voor lente zomer 2020 mogen we beide kanten op. De keuze is dus geheel aan jou. Ga je voor hippe bangs

De kapseltrends voor lente zomer 2020 lopen uiteen. Aan de ene kant zien we klassieke, recht toe recht aan kapsels, aan de andere kant zien we speelse coupes die onze fantasie en creativiteit stimuleren. Zelf slinger ik constant tussen deze twee haarstijlen heen en weer. Ik houd van mooi, lang haar dat op één lengte is geknipt. Met zo’n haarsnit zie je er altijd heel verzorgd en stijlvol uit. Maar aan de andere kant zijn die speelse kapseltjes met pony wel hartstikke hip!

Mijn haarroutine ziet er daarom een beetje als volgt uit: ik laat een pony knippen, vind het een tijdje leuk, laat mijn haar dan weer op één lengte groeien en knippen – waarbij ik door allerlei creatieve fasen moet – en dan begint het verlangen naar een pony opnieuw. In die fase zit ik nu. Mijn haar is langer dan ooit en op één lengte geknipt. In plaats van er blij mee te zijn, fantaseer ik alweer over een pony, zeker als ik deze catwalk foto’s zie.

De kapseltrends voor lente zomer 2020 laten ontzettend leuke, speelse en hippe pony’s zien. Zeg daar maar eens ‘nee’ tegen! Ik denk dat het bij mij een kwestie van dagen is, en die voorkant gaat er weer af. Waarom zou je niet een beetje met je haar experimenteren? Het leven is al serieus genoeg!

Met een niet al te brede pony (die je heel gemakkelijk ook opzij kunt dragen) heb je al een compleet nieuwe look. Ook als je geen steil haar hebt, kun je heel goed een pony hebben. Dat is op onze kapselfoto’s goed te zien. Het hoeft allemaal niet zo strak. Speelse bangs zijn wel zo leuk!

En verder geldt natuurlijk altijd weer dat je haar groeit. Niet blij ermee, dan ga je weer voor één lengte. Maar ondertussen doorloop je wel weer allerlei creatieve stadia. Laten we vooral in beweging blijven!

TRENDYSTYLE