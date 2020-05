Modetrends zomer 2020. Jurkenfeest! Mini, midi, maxi! Wat jij?

Iedereen kent de roktheorie: hoe langer de rok of jurk, hoe slechter de economie. Het zou alles te maken hebben met onze mood. Hoe beter de economie, hoe blijer we zijn, hoe korter de rokken. Hoe somberder de mood, hoe ingetogener de mode. Overigens zou je ook het omgekeerde kunnen bepleiten. Want een lange rok vraagt om meer stof (en is dus duurder), en in tijden van crisis verwacht je juist dat je je geld in je zak wilt houden. Hoe het ook zij, als je naar de rok/jurklengtes voor lente zomer 2020, dan kun je alleen maar concluderen dat het ‘verwarrende tijden’ zijn.

De rokken en jurken voor lente zomer 2020 variëren van superkort tot superlang. Eigenlijk is dat alleen maar fijn. Voor elke leeftijd zit er iets bij.

Ben je jong (en wild) ga dan alsjeblieft voor kort en geniet ervan. Je bent maar één keer jong.

De midi lengte is de meest stijlvolle lengte die er is. Voor alle leeftijden

Heb je zin een stijlvolle look ga dan voor kuitlange jurken of rokken. Dit is de meest chique lengte die je kunt bedenken. Deze lengte is geweldig voor elke leeftijd. Maar zouden we er een ‘leeftijdsetiket’ op moeten plakken, dan is dit dé lengte voor uitstek voor als je niet zo piepjong meer bent. Alhoewel, juist als je jong bent, is deze lengte ontzettend elegant. Het is het contrast dat het ‘m doet!

Lange jurken zijn daarentegen leeftijdloos. Iedereen komt er goed mee weg. Ze camoufleren, ze flatteren, ze zijn chic, etnisch of bohémien. Je draagt ze met platte schoenen, met stoere laarzen of met hoge hakken. Bij fris weer draag je er een vest of blazer over. En verder hebben ze een geweldig anti-aging effect, zeker als je voor lange jurken met lange mouwen gaat. Die zijn superchic en verhullen al die kleine schoonheidsfoutjes die er in de loop der tijd insluipen op een fashionable en stylish manier. Ga ervoor!

TRENDYSTYLE