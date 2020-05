Zomermode 2020. Relaxede balkon-outfitjes en superschattige zomerse lookjes

Natuurlijk hadden we het ons allemaal anders voorgesteld. We hadden maar wat graag met z’n allen aan zee gelegen. Of aan een zwembad in een exotisch land. ‘Het is wat het is’, zegt mijn neefje altijd. Laten we er het beste van maken. Schijnt de zon? Haal je leukste, mooiste, schattigste en zonnigste kledingstukken uit de kast en trek ze aan. Combineer, wees creatief, laat je inspireren door de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2020 (of juist ook niet) en geniet. Het maakt niet uit of je je tuin, huis of balkon niet uit- of afkomt. Kleed je voor jezelf.

Experimenteer met spijkershorts. De modetrends voor lente zomer 2020 laten hoog opgesneden modelletjes zien. Misschien heb je nog een oud denim broekje liggen waar je met liefde de schaar in zet. Het is er nu het moment voor.

Speur in je kast ook naar seventies hessen en gehaakte topjes. De seventies zijn weer helemaal hot. Trek die flared jeans weer aan. Een gebloemd bikinihesje erop, en je bent op-en-top hip (en blij!).

Heb je mooie schouders ga dan voor haltertopjes. Ze zijn weer helemaal terug in de mode. Ook sandaaltjes met hakken zijn back. Draag ze te pas en te onpas. Als jij er maar blij van wordt.

Vragen de omstandigheden voor een geklede look, ga voor een lange, wijde broek, wellicht met hoge taille, en een mooie top.

Kleed je relaxed, cool, hip.

