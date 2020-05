Nooit was de mode zo simpel, en zo cool! Combineer een spijkerbroek met hoge taille met een streepoverhemd en je bent helemaal in-trend. We zagen deze look op meerdere catwalks voor lente zomer 2020. Etro, Versace, Celine, Alberta Ferrettti. Het is een look die iedereen goed staat.

Het succes van deze look zit ‘m volgens ons vooral in dat streepoverhemd. Blauw-witte strepen staan altijd fris, en schoon, en het is daarom niet verwonderlijk dat ze deel uitmaken van het ‘uniform’ van de succesvolle zakenman. De combinatie met een mooie spijkerbroek is een schot in de roos omdat de mode nu eenmaal van contrasten houdt.

Je kunt de combi spijkerbroek – streepoverhemd uitwerken zoals je wilt. Je kunt er spannende boots à la Elsa Hosk onder dragen, of sportieve gympen à la Celine. Ook hoge pumps doen het goed onder deze look omdat je er dan iets uiterst vrouwelijks bij haalt.

Je kunt de look afmaken met een mooi blazertje. Of met een trench coat. Ons advies is om die ‘bovenlaag’ klassiek te houden. Want de spijkerbroek plus overhemd zijn op zich al cool genoeg.

Bekijk de foto’s en laat je inspireren!

