Sta jij in deze dagen vertwijfeld voor je kledingkast? Heb jij een tekort aan mode-inspiratie? Laat het er niet bij zitten. Smart working en striemende regen mogen dan niet de meest ideale omstandigheden voor een fashionable outfit zijn, ze vormen geen reden om jezelf tekort te doen. Verandering van outfit en look doet wonderen. Laat je inspireren door de fashion modellen. Ze kennen de allernieuwste modetrends voor herfst winter 2020 2021 als de beste! We hebben drie onderling heel verschillende streetstyle looks en stijlen voor je uitgezocht.

#1 Trench coat

Regen vraagt om een trench coat! Draag er een warme trui en een paar mooie jeans onder. Is het even droog, dan kun je de look met witte sneakers afmaken. Regent het pijpenstelen, ga dan voor een paar… regenlaarzen! Het meest verrassende detail zit ‘m in een fashionable tas. Ga voor een klassiek model in een lichte kleur. Het is een waanzinnige boost voor je look.

#2 (Nep)leren broek

Het meest fantastische materiaal voor regenachtige dagen is nog altijd: (nep)leer. Het is waterproof en warm. En laat (nep)leer nu ook nog eens één van de meest populaire modetrends voor herfst winter 2020 2021. Kijk eens bij de (nep)leren broeken. Er zitten prachtexemplaren tussen. Combineer ze met een trendy trui, knoop een vrolijk gekleurd sjaaltje om je nek en schiet een paar stoere boots aan. Supercool! P.S. Om die wet hair look (hier werk van de hair stylisten bij Sportmax) hoef je je niet druk te maken. Daar zorgt het Nederlandse weer wel voor :-)

#3 Double-breasted blazer

Houd jij van de Eighties mode, dan is dit jouw seizoen. Combineer een doublebreasted blazer met een kort, recht rokje. Draag er platte enkellaarsjes (met pantykousen of een maillot tegen de kou) onder. De finishing touch is een ceintuur met (minibags!) in je taille. Mooi, niet waar?

TRENDYSTYLE