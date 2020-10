De haartrends voor herfst winter 2020 2021 zijn gevarieerd: kort haar is hip, halflang haar blijft in de mode en superlange manen tot ver over de schouders maken een comeback. Qua haarstyling zien we twee uitersten: aan de ene kant uiterst natuurlijke looks, aan de andere keurige – op het tuttige af – kappershoofden. Wat er ook in de kapselmode gebeurt, één kapsel blijft ons al jaren achtervolgen: het halflange kapsel met slag. Dit kapsel is én blijft de lieveling van de influencers.

Het lobkapsel: praktisch en vrouwelijk

Halflang haar is hip, praktisch en vrouwelijk. Je kunt er alle kanten mee op. Je kunt het opbinden of los dragen. Halflang haar is stylish en pittig (in tegenstelling tot de over shoulder haarlengte die soms wat lijzig kan zijn).

De haarsnit: recht-toe-recht-aan

De meest geliefde halflange haarsnit is recht-toe-recht-aan: op één lengte geknipt en zonder pony. De beweging komt van de haarkleur en de haarstyling.

Highlights en babylights

Halflang haar leent zich bijzonder goed voor highlights, babylights en teasy lights. Omdat je haar niet al te lang is en regelmatig wordt bijgeknipt, wordt het niet al te zwaar op de proef gesteld door chemische kleuringen en behandelingen. Subtiele kleurnuances komen op deze haarlengte heel mooi uit.

Gemakkelijk te stylen

Een lobkapsel laat zich gemakkelijk stylen. Je kunt je haar glad föhnen maar wil je up-to-date zijn, ga dan voor slag, zoals de influencers.

Tip: voor een moderne hair look laat je de slag halverwege de haarlengte beginnen en krul je de haarpunten niet mee!

Voor het maken van slag kun je het beste een steiltang gebruiken. Klem een haarlok halverwege de haarlengte tussen de tang, draai de tang met de haarlok een halve slag rond en trek de tang richting je haarpunten. Herhaal dit met alle andere haarlokken. Schud je haar met je vingers van bovenaf los maar haal je vingers NIET door de krullen. Fixeer het resultaat met een beetje haarlak.

TRENDYSTYLE