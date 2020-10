Ken jij de denim trends voor herfst winter 2020 2021? We hebben drie spijkerbroeken looks voor je met drie totaal verschillende moods. Zit jouw weekendlook hiertussen?

De denim trends voor herfst winter 2020 2021 konden geen gevarieerder beeld laten zien! We zochten drie spijkergoed looks voor je uit die werkelijk niets met elkaar gemeen hebben (behalve dan dat er denim in voorkomt). Bekijk de denim looks maar eens. Misschien zit de juiste spijkergoed outfit (met de juiste mood) voor jouw weekendlook ertussen. Zo niet, dan steek je er vast ideeën van op!

Spijkergoed bij Celine. Jaren ’70

Ontwerper Hedi Slimane laat zich maar al te graag inspireren door de jaren ’70. Ook voor herfst winter 2020 2021 stond zijn hele modeshow weer in het teken van de seventies (tot de kapsels van de modellen toe!). Slim fit spijkerbroeken werden geshowd met hoge, sùede laarzen en typische jaren ’70 truitjes en blouses met roesjes en linten. Daarover draag je een lange cape of een (fake) bontjas in jaren ’70 stijl.

Spijkergoed bij Dior. Jaren ’80

De spijkergoed looks bij Dior deden eerder aan de jaren ’80 denken. Hier zagen we spijkergoed op spijkergoed dragen (de double denim trend). Voor deze look kies je een wat wijdere, lichte spijkerbroek die je met een spijkerjack of denim gilet in dezelfde kleur combineert. Met een dasje geef je deze look een androgyne, pittige twist. Kijk ook even naar de (witte!) schoenen en netkousen. Bijzonder! P.S. Voor een meer gangbare look vervang je ze door enkellaarsjes.

Spijkergoed bij Dsquared2. Supercool!

Als het op spijkergoed aankomt, dan heeft Dsquared2 een heel eigen, supercoole look. We love it! De jongens (lees: ontwerpers Dean en Dan Caten) leggen de meest stoere en geraffineerde denim combinaties. Eens in een interview vertelden ze mij dat ze, toen ze klein waren en nog in Canada woonden, van hun vader niet in spijkerbroek naar school mochten. De anderen wel en zij nìet! Inmiddels hebben ze die schade ruimschoots ingehaald. en is dit jeugdtrauma hopelijk verwerkt. Hun catwalks wemelen van het spijkergoed! Zo ook voor herfst winter 2020 2021. Bekijk de catwalk foto (met Nederlands model Maartje Verhoef) maar eens.

Maartje draagt een überstoere spijkerbroek (hebben, hebben, hebben!) met extralange pijpen en daaronder coole cowboyboots, twee items die je vast al (ongeveer) in huis hebt. De bovenkant van deze outfit bestaat uit verschillende lagen met als toplaag het jack met hout-touwtje sluiting. De stoere leren riem met jaren ’70 tasje is méér dan een modeaccessoire. Dit item is bepalend voor de look. De oplettende kijker zal zien dat de riem bovendien is gecombineerd met een kettingceintuur. Bestudeer de foto maar eens goed. Deze look is goed voor tig mode-ideeën.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE