Tassentrends herfst winter 2020 2021

Geen vrouw zonder tas! Tassen zijn onze grote liefde (lees: obsessie). Tassen zeggen alles over ons. Ze bevatten een (kleine of grote) selectie van onze belangrijkste spulletjes: van onze portemonnee tot onze lievelingslippenstift. Geen wonder dat we onze tassen zorgvuldig uitkiezen! De tassentrends voor herfst winter 2020 2021 zijn inspirerend. Voor ieder wat wils. Om je wegwijs te maken in de wirwar van de allernieuwste tassentrends hebben wij een Tassen ABC winter 2020 2021 voor je samengesteld. Loop er maar eens doorheen. Dit seizoen is het smullen!

A van Animalier

Luipaardprints, zebraprints, giraffenprints. Animalier prints zijn wederom één huge (tassen)trend.

B van Buideltas en Bowlingtas

Twee grote favorieten voor herfst winter 2020 2021? De buideltas (van mini tot maxi formaat) en de bowlingtas.

C van Camouflage

Hot: een tas in dezelfde print als je outfit zodat het een zoekplaatje wordt!

D van Dierenprint

Dierenprints in reliëf zijn superchic (denk aan krokodillenmotieven).

E van Effen

Effen tassen maken een comeback. De multicolor tassen in schreeuwerige kleuren van een paar jaar geleden zijn (even) uit beeld verdwenen.

F van Franjes (!)

De allernieuwste tassentrend? Franjes! Tassen met (superlange) franjes zijn karakteristiek voor herfst winter 2020 2021. Deze trend staat met stip op nummer 1 (als je het ons vraagt).

G van Gebreid

Knitwear is hot. Deze winter gaan we van top tot teen in wollen breisels gekleed. De tassen doen mee!

H van Handtas

De handtas in ware zin van het woord – een tas die je in je hand houdt (clutch) – is hip. Je draagt ze dit seizoen aan een kort hengsel. De enveloptassen van een paar jaar geleden zijn op hun retour.

I van Ieniemienie

Minibags zijn wederom een must-have. Je draagt ze als schoudertasje, maar ook om je nek, of als ‘bedel’ aan een hanger (wederom om je nek) of aan een ceintuur.

J van Jeans

Tassen in denim(kleur) zijn ook dit seizoen van de partij. Draag denim op denim! Combineer ze met een spijkerbroek/ spijkerrok/ spijkerjack.

K van Knipsluiting en Ketting

Een andere trend die waanzinnig in opkomst is, is de tas met knipsluiting! Ook tassen met kettingen als hengels zijn nog steeds populair.

L van Limited (Edition)

Tassen zijn hebbedingen. En als ze deel uitmaken van een gelimiteerde editie worden we nòg hebberiger. De modeontwerpers spelen handig op deze vrouwelijke ‘zwakte’ in!

M van Micro, Mini, Midi, Maxi

De tassen voor herfst winter 2020 2021 komen in alle mogelijke formaten!

N van Nylon en Nepbont

Effen kleuren zijn de trend. Hierdoor verlegt de aandacht zich naar de materialen. Die zijn dit seizoen inventief. Technostoffen als nylon en nepbont zijn van de partij, maar ook natuurlijke stoffen als wol, kasjmier, denim en (nep)leer.

O van Ovalen klep

Ook de vormgeving verdient de nodige aandacht. Tassen met ovalen kleppen zijn in opkomst.

P van Plooien, Pasticcino en Pillow bags

Je hebt het vast opgemerkt: tassen met plooien en plooitjes zijn de allernieuwste trend. Een voorbeeld van een it-bag met plooien is de Pasticcino van Max Mara, een tasje met plooien in de vorm van oma’s portemonnee van weleer. Een andere favoriet is de Pillow bag: zachte, grote tassen die je als een kussen in je armen klemt.

Q van ?

R van Rood en Retro

Gedekte kleuren voeren de boventoon, maar hier en daar zien we ook tassen in fellere kleuren, zoals de rode (beeldig geschulpte) tassen bij – je raadt het al als we het over rood hebben – Valentino! Een andere trend is de comeback van klassiekers. Tassen in retro modellen zijn trendy (kijk eens op zolder wat je nog hebt liggen!).

S van Schoudertas, Shopper en Schakelband

Handtassen met korte handvatten zijn trendy maar vaak ook hebben ze hengsels zodat je ze elegant aan je schouder kunt dragen. S ook van Shopper. Dit soort tassen zijn supergeliefd. S, wederom, van schakelbanden, het meest geziene detail voor herfst winter 2020 2021.

T van Tijdloos en Teddy

Tijdloze modellen voeren de boventoon. Tassen in teddy zijn jong en funny.

U van Uniek

Je tas mag misschien niet uniek zijn, maar de combinaties die jij legt, zijn dat vast wel! Grijp niet elke dag naar dezelfde tas maar geniet van het mixen en matchen met je outfit.

V van Vlechtwerk en Visgraat

Tassen met vlechtwerk hebben we aan het cult-merk Bottega Veneta te danken. Visgraattassen, een andere trend, zijn überelegant.

W van Watten

Gewatteerde tassen zijn cool! Wat jij?

X van XL

XL is van Extralarge. Kijk eens bij de shoppers en rechthoekige tassen (hoger dan ze breed zijn).

Y van You!

Je tas zegt alles over… jou!

Z van Zwart

Klassieke kleuren zijn terug, met zwart aan top! Houd je niet van klassiekers, dan ga dan voor een zwarte tas in… rock stijl!

