Smart working of niet, broekpakken zijn een must-have. De modetrends voor herfst winter 2020 2021 laten broekpakken in allerlei stijlen zien: van chic en elegant tot cool en stoer. Wat de mood ook is, er zijn een aantal rode lijnen die we steeds weer tegenkomen. We zetten de belangrijkste trends en stijltips voor herfst winter 2020 2021 voor je op een rijtje.

#1 De hotste modekleur voor de broekpakken voor herfst winter 2020 2021 is: camel! En dat is fantastisch nieuws, want camel laat zich overal mee combineren. Met gedekte kleuren, met pastels, met felle kleuren. Je kunt er alle kanten mee op.

#2 Als het weer het toelaat, draag je (camelkleurige) broekpak dan eens ‘op de huid’ of met een ‘onzichtbaar’ hemdje eronder. Knoop het jasje dicht en ga voor een monochrome look (van top tot teen in het camel).

#3 Over het algemeen zijn de broekpakken voor herfst winter 2020 2021 oversize. De broeken zijn wijd, de jasjes vallen ruim en hebben brede (jaren ’80) schouders.

#4 Het meest populaire blazer-model voor deze winter is de doublebreasted blazer. Deze klassieker is helemaal terug in beeld.

#5 De blazers voor herfst winter 2020 2021 zijn langer dan die van de vorige seizoenen. XL blazers kun je zelfs als jurkjas dragen. Je kunt de blazer ook met een kort jurkje combineren waarvan nog net een randje onder de blazer vandaan komt.

#6 Ook de broeken deze dit seizoen XL lang. Vaak bedekken ze je schoenen geheel. De zoom zweeft als het ware een millimeter boven de grond (of – maar dat is onhandig – zwabbert erover). Stem de hoogte van je hakken erop af!

#7 Wil je je broekpak met kleur combineren, dan kun je een paar kanten op. Je kunt een monochrome look completeren met kleurrijke accessoires. Je kunt ook voor een gekleurde top gaan. Ga bij voorkeur voor effen kleuren (fantasieën zijn op hun retour).

#8 Ga voor stijlvolle modeaccessoires: een mooie tas, trendy schoenen, een zonnebril, maar overdrijf het niet. Less is more. Je gebruikt je accessoires voornamelijk om een ‘mood’ te creëren. Met een dasje krijg je een androgyne look, met een mini-tasje geef je je look een luchtige touch mee, met een chique tas wordt het geheel überstylish.

