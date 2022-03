6x Skin care tips tegen grove poriën

Het zou fijn zijn als er een middeltje bestond om de poriën weer terug te brengen naar hun oorspronkelijke dimensie maar helaas is dat niet zo eenvoudig. Zijn de poriën eenmaal groter geworden dan zal het niet gemakkelijk zijn ze weer reduceren, maar je kunt er wel voor zorgen dat grove poriën minder opvallen. Dat doe je door je skin care routine aan te passen. Met een goede huidverzorging kom je een heel eind.

Eerst even iets meer over poriën. Poriën zijn de openingen van de zweetkliertjes van onze huid. Iedereen heeft dus poriën, groter of kleiner. In de loop der tijd kunnen de poriën groter worden. Dat kan erfelijk bepaald zijn maar het kan ook komen doordat talg, vuil en dode huidcellen zich in de poriën ophopen. Grove poriën zijn vaak rond de neus en in de T-zone te vinden, dat wil zeggen: daar waar de huid gewoonlijk wat vetter is.

1. Gebruik geen agressieve middelen

Omdat grote poriën zoals gezegd meestal met een vette huid worden geassocieerd, is de neiging groot om ze te ‘bestrijden’ met agressieve lotions die de huid ‘ontvetten’. Vaak bereik je met deze aanpak het tegengestelde resultaat. De huid droogt uit en als reactie produceren de talgkliertjes (nog) meer talg. De huid wordt (nog) vetter en de poriën zijn duidelijker zichtbaar dan ooit. Bovendien kunnen agressieve producten schade aanrichten aan de kleine haarvaatjes in de huid en kan er op den duur couperose ontstaan.

2. Goed reinigen

Wat je dus niet met doen is grote poriën met agressieve producten te lijf gaan. Maar wat kun je dan wel doen? Allereerst is het van belang dat je je huid goed schoonhoudt. Gebruik daarvoor milde producten die geschikt zijn voor jouw huidtype. Het reinigen van je huid is één van de peilers van een gezonde en mooie huid. Sla daarom nooit een avond over maar maak er een ritueel van dat je dag in, dag uit volgt. Door je huid goed te reinigen, voorkom je dat vuil zich in de poriën ophoopt en de poriën vergroot.

Tot je schoonheidsritueel behoort ook een scrub, ongeveer één keer per week. Verder heeft een huid met grote poriën baat bij een kleimasker met een adstringerende (samentrekkende) werking.

Ook poriereinigende strips (neusstrips, strips voor het voorhoofd en de kin) kunnen helpen om de huid schoon te houden en de poriën diep en grondig te reinigen. Let op! Ze kunnen wat aggressief zijn.

Meer geavanceerde producten om grote poriën te lijf te gaan, of in ieder geval schoon te houden, zijn: salicylzuur, een chemische exfoliant, en microdermabrasie, iets wat je gewoonlijk door de schoonheidsspecialiste laat doen, maar tegenwoordig bestaan er ook DIY thuis kits.

3. Hydrateren

Verder is het van belang dat je je huid goed hydrateert. Gebruik in geval van grote poriën niet al te vette crèmes. Zoals gezegd komen grote poriën juist bij een vettige huid voor. Gebruik je op een dergelijke huid vette crèmes dan vererger je het probleem. Je kunt daarom voor de T-zone het beste een licht, vochtinbrengend product op water- of gelbasis gebruiken. Je kunt ook proberen deze zone een tijdje niet met een crème te behandelen. De talgklieren zorgen voor voldoende talg om de huid vet te houden en daarmee te beschermen tegen invloeden van buitenaf. De huid even met rust laten kan dus voor verbetering zorgen.

4. Kom niet aan pukkeltjes en mee-eters

Verder is het zaak om voorzichtig met mee-eters en pukkeltjes om te gaan. Laat het verwijderen ervan over aan de schoonheidsspecialiste en ga niet zelf aan de slag. Met name mee-eters, veroorzaakt door een overtollige talgproductie, kunnen uiteindelijk resulteren in blijvend vergrote poriën. Voorkomen is dan ook beter dan genezen. Reinigen blijft de basis van een mooie huid. Gebruik in geval van mee-eters een crème die de talgproductie normaliseert.

5. Camoufleer met make-up

Verder kun je met make-up goede resultaten bereiken. Belangrijk is dat je een olievrije foundation, niet te dekkende foundation gebruikt. Olievrij om te voorkomen dat de poriën verstoppen; niet te dekkend omdat zware foundations grove poriën alleen maar accentueren. Breng de make-up met een neergaande beweging aan (dus van boven naar beneden). Hierdoor lukt het je beter om grote poriën te verbergen.

6. Probeer de zogenaamde ‘pore minimizers’

Er bestaan bovendien cosmetische producten die grote poriën prachtig camoufleren. Een daarvan is Idealist van Estée Lauder, een soort gel die als het ware een dun filmpje over je huid legt en de poriën aanzienlijk kleiner doet lijken. Een ander fijn product is The Porefessional van Benefit Cosmetics. Ook dit product camoufleert (maar geneest helaas niet :-)

TRENDYSTYLE