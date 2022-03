De grootste trend voor 2022 is glanzend haar. Het advies: detoxen!

De grootste haartrend 2022 is: gezond en glanzend haar. Het advies: detox je haar! Foto Charlotte Mesman

De kapseltrends voor 2022 laten kortere haarlengtes zien. Het bob kapsel is opnieuw enorm populair maar ook XL haar is een huge trend. En dat is cool, maar: lang haar is alléén mooi als het mooi, lang haar is (als je begrijpt wat we bedoelen). Het moet gezond én super shiny, ook een trend, zijn. Daar kun je thuis zelf een heleboel aan doen. Met onderstaande haartips kweek je een glanzende en gezonde haardos.

Ten eerste zijn er natuurlijk altijd de algemene tips: ga voor een gezonde levensstijl en eet gezond. Zorg dat je haar de juiste bouwstenen aangereikt krijgt. Denk daarbij onder meer aan voldoende eiwitten (vis, vlees, eieren) en onverzadigde vetzuren (zalm en olijfolie).

Detox tips voor glanzend en gezond haar

#1 Stel het haarwassen niet uit!

Allereerst is het heel belangrijk om je haar goed schoon te houden. Was je haar regelmatig en neem daarbij ook je hoofdhuid mee. De basis voor mooi en gezond haar is een gezonde en schone hoofdhuid. Met een milde shampoo kun je je haar zelfs dagelijks wassen. Stel wasbeurten niet uit, ook als je je huis niet uithoeft of geen afspraken heb.

#2 Detox je haar!

In de loop van de tijd kunnen vuil en vooral ook haarproducten zich in het haar ‘opstapelen’. Deze opbouw van residuen laat zich soms maar moeilijk met een gewone shampoobeurt verwijderen. Daarom is het goed om je haar af en toe grondig te detoxen!

We hebben drie detox-tips voor je met middeltjes die je waarschijnlijk al in huis hebt.

1. Is je haar niet behandeld of geverfd probeer dan eens je haar te spoelen met water en bicarbonaat. De verhouding moet zijn: 3/4 water en 1/4 bicarbonaat. Was je haar en je hoofdhuid hiermee voor een grondige wasbeurt. Je haar zal erna fris en schoon aanvoelen. Waarschuwing: doe dit niet als je gekleurd haar hebt.

2. Deze tweede tip hebben we van een hair stylist: voeg 2 eetlepels grof zout aan je gebruikelijke shampoo toe en was hiermee je haar en hoofdhuid; hiermee geef je je haar een vrij grove scrubbeurt. Het klinkt goed en zal in elk geval heel fris zijn. We vragen ons alleen af of zout wel goed voor je haar is, vooral ook voor gekleurd of droog haar. Niet te vaak doen en in ieder geval goed uitspoelen, zouden we zo zeggen.

3. Voeg suiker toe aan je gebruikelijke shampoo en was je haar en hoofdhuid. Deze methode is goed voor een wat mildere scrubbeurt. Klik hier om er meer over te lezen

#3 Conditioner

Vergeet niet om je haar na het haarwassen met een conditioner te behandelen. Is je haar snel slap of vet, breng de conditioner dan alleen op de haarpunten aan.

Op naar gezond en mooi haar voor een schitterend 2022 haar look!

