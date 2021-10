Schoenentrends winter 2021. Waarom iedereen een paar loafers zou moeten hebben

Schoenentrends winter 2021. Loafers. Foto: Charlotte Mesman

Loop jij elke dag op je sneakers? Prima, maar weet dat de schoenentrends voor herfst winter 2021 2022 een hip alternatief te bieden hebben: de loafer! Loafers zijn een huge trend voor deze winter. Ze zijn perfect voor een snelle, gemakkelijke en (als je wilt) economische update van je winterlook.

Eigenlijk hing de loafer-trend al een hele tijd in de lucht. Prada stuurt al sinds jaar en dag chunky loafers de catwalk op. Dit seizoen bereikt deze trend de straat. De loafer is overal. En terecht! Want loafers zijn (bijna) net zo comfortabel als je sneakers, ze zijn waterproof (iets wat je van sneakers niet altijd kunt zeggen) en ze laten zich overal mee combineren.

Hoe je loafers draagt?

Regel nummer 1: je draagt ze met sokken .

De voorkeur gaat uit naar mannensokken die je tot halverwege je kuit optrekt.

De meest trendy combinatie is: zwarte loafers met witte sokken, maar eigenlijk mogen alle kleuren, zwart incluis.

Je draagt je loafers onder letterlijk alles: onder zevenachtste broeken als je de schoenen goed wilt laten uitkomen, onder rokken en jurken van elke lengte, ook onder minirokken, onder casual outfits maar ook naar kantoor en zelfs voor de avond.

Welk model?

Wij vinden chunky loafers met van die dikke zolen te gek, ook omdat ze je enkels en kuiten smaller doen lijken, maar de wat minder zware modellen zonder trackzolen zijn geraffineerd en chic. Loafers vind je momenteel eigenlijk overal in alle mogelijke uitvoeringen en in alle prijsklassen.

Een minpuntje

Het is even goed zoeken naar de juiste maat en pasvorm. Koop je loafers niet te klein maar zeker ook niet te groot, want anders glip je er van achteren uit. Maar heb je de juiste maat gevonden, dan geldt ‘Wie de schoen past, trekke hem aan‘.

