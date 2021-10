Make-up trends. Clean Look make-up is dé TikTok trend (en wij kunnen er iets mee)

Make-up trends. Clean Look make-up is dé TikTok trend. Foto: Charlotte Mesman

Sinds de komst van Instagram en TikTok is er in de make-up wereld waanzinnig veel veranderd. Influencers hebben de make-up gerevolutioneerd. Er is een soort tweedeling ontstaan tussen ‘klassieke’ make-up enerzijds en ‘social media’ make-up anderzijds. Zo komt het dat de make-up trends voor herfst winter 2021 niet alleen door de traditionele make-up huizen worden gelanceerd maar ook door Instagrammers en TikTokkers.

De ‘social media’ make-up is in de regel spannender, vernieuwender maar ook kunstmatiger en fotogenieker dan de klassieke make-up.

Omdat Instagrammers en Tiktokkers zo goed mogelijk willen overkomen op foto’s en vlogs moet de make-up aan andere vereisten voldoen. Veel social media trends zijn dan ook niet geschikt voor ‘gewone’ mensen zoals wij :-)

Maar voor winter 2021 2022 is er een virale TikTok trend waar we allemaal wel iets mee kunnen: ‘Clean Look’ make-up, een (pseudo)natuurlijke look met een frisse transparant opgemaakte huid, naar achteren gekamd haar en een paar klassieke goudkleurige oorbellen. Enthousiaste promotors van deze look zijn Bella Hadid, Zendaya en Rosie Huntington-Whiteley.

We doken er even in en zetten de stappen voor de nieuwe Clean Look make-up voor je op een rijtje.

1. Haal een watje met verfrissende lotion over je gereinigde huid en breng een hydraterende crème aan.

2. Breng je haar met een haarproduct en een fijne kam naar achteren en bind het samen in een paardenstaart of knotje.

3. Gebruik een concealer of transparante foundation om imperfecties te camoufleren. Ga op zoek naar foundations die een mooie gloed over je huid leggen.

4. BELANGRIJK! Gebruik crème producten om te contouren en crème blush om je jukbeenderen een natuurlijke glowy blos mee te geven.

5. Finish je huid eventueel met een transparante glanspoeder (populair is Hourglass van Veil).

6. Kam je wenkbrauwen omhoog met een transparante gel brow om die zogenaamde ‘feathered brows‘ te creëren.

7. Krul je wimpers met een wimpertang en breng mascara aan om je ogen te openen.

8. Tip wat highlighter in je binnenste ooghoeken.

9. Geef je lippen glans en volume met een lip gloss (lip gloss is een absolute make-up must-have voor winter 2021 2022).

10. Fixeer je make-up look met een verfrissende setting spray.

11. Vergeet die goudkleurige sieraden niet!

Voilà, hier is jouw up-to-date make-up look voor winter 2021. Met andere woorden: gebruik vooral crèmeachtige en transparante make-up producten en creëer daarmee een natuurlijke maar geraffineerde make-up look.

