Trend alert: opgelichte haarpunten. Deze haarkleurtrend geeft geen uitgroei

Haarkleurtrends winter 2021 202. Trend alert: opgelichte haarpunten. Model: Aylah Peterson

Highlights en balayage zijn ongetwijfeld top haarkleurtrends voor winter 2021 2022. Je bereikt er schitterende, natuurlijke resultaten mee en ze geven je gezicht licht. Bovendien vragen ze om minder onderhoud dan compacte haarkleuren. Met een strategische aanzet bij je haarpunten hoef je maar eens per zes maanden naar de kapper.

Maar er zijn haarkleurtechnieken die nòg minder onderhoud vragen. Face framing is daar een voorbeeld van. Door alleen de haarlokken rond je gezicht op te lichten, bereik je eenzelfde sun-kissed effect in je gezicht maar als de lokken uitgroeien is het ook goed. De babyhaartjes rond je gezicht schijnen ook nog eens langzamer te groeien wat de pauzes tussen je kappersbezoekjes verder oprekt.

Maar je zou ook kunnen denken aan opgelichte haarpunten zoals die van model Aylah Peterson. Dit Australische model is een echte trendsetter. Sinds ze in een opwelling op Kerstmis 2018 de schaar in haar lange lokken zette, is ze in de modewereld ontdekt. Dankzij haar halflange kapseltje met rechte, lange pony sleepte ze direct de show en een short movie voor Saint Laurent in de wacht.

Zo zie je maar weer eens hoe belangrijk je kapsel is. De kracht van haar, zullen we maar zeggen. Aylah houdt dan ook vast aan het kapseltje dat haar geluk bracht, maar omdat iedereen van variatie houdt, speelt ze met de haarkleur en ook daarin heeft ze haar eigen stijl.

Tijdens de afgelopen Fashion Week presenteerde ze zich met opgelichte haarpunten met een heel natuurlijke kleuring bovenop het hoofd. Omdat deze laatste kleuring heel dicht bij haar eigen haarkleur blijft, zal dit niet of nauwelijks uitgroei geven terwijl de haarpunten zorgen voor een vrolijke en oplichtende noot. Je zou ook je haar bovenop ongekleurd kunnen laten en de oplichtende punten mooi in je eigen haarkleur kunnen laten overlopen.

Haarkleurtrends winter 2021 202. Trend alert: opgelichte haarpunten. Model: Aylah Peterson. Photo: courtesy of Alberta Ferretti (zomer 2022)

Het is heel ongewoon om fashion modellen met dit soort niet-traditionele haarkleuringen op de catwalk te zien maar Aylah komt er goed mee weg. Ze liep ook het afgelopen seizoen voor de grootste modehuizen, en we denken dat je gerust kunt zeggen dat het niet ‘ondanks’ maar juist ‘dankzij’ haar kapsel en opvallende haarkleur is.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens goed. Dit is echt iets om te onthouden als je niet weet wat je met je haarkleur aanmoet. Origineel, een eye catcher maar zeker niet bizar, en verder flatterend en low maintenance. Wat wil je nog meer?

