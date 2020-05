Volgens de allernieuwste schoenentrends voor lente zomer 2020 gaan we onze voeten weer showen. Wat je ook kiest – slingback schoentjes met een klein hakje, foeilelijke slippers of hooggehakte sandaaltjes -, je voeten moeten er perfect uitzien. Dat is misschien wél de allergrootste ‘schoenentrend’ voor dit seizoen. Het bandje van je slingback schoentje moet om een gaaf en poezelig zacht hieltje spannen. En met die afschuwelijke platte ‘orthopedische’ sandalen (zoals ze wel oneerbiedig worden genoemd) kom je alleen weg als je voeten er als door een ringetje uit te halen zien. Wil je mee doen aan de allernieuwste schoenentrends, dan is het dus hoog tijd om te checken hoe het er met jouw voeten voor staat.

Daarom even een kleine (strik)vraag: wanneer je voor het laatst een crème op je gezicht hebt gesmeerd en wanneer voor het laatst op je voeten? De verzorging van onze voeten schiet er vaak bij in. Toch is het ‘onderhoud’ van je voeten net zo belangrijk als die van je gezichtshuid of van je handen. Je kunt je lichaam nog goed verzorgen, een paar voeten met afgebrokkelde nagels en harde eeltranden doen je direct door de mand vallen.

Daarom hieronder een checklist voor het onderhoud van je voeten. Om direct in praktijk te brengen.

1. Was je voeten iedere dag (’s zomers ook meerdere malen per dag) met zeep en een voetenborsteltje.

2. Houd de nagels kort en schoon.

3. Wees voorzichtig met agressieve ‘instrumenten’. Knip de nagelriemen niet, maar druk ze voorzichtig terug met een speciaal houten staafje. Trek niet aan velletjes.

4. Gebruik geen nagellak in periodes waarin je niet met open schoenen naar buiten gaat. Geef je nagels de tijd ‘om op adem te komen’.

5. Gebruik een speciale nagelolie voor droge nagels.

6. Gebruik iedere dag een voetencrème of lotion. Zijn je voeten erg droog, zet ze dan ’s avonds dik in de crème en draag sokken die niet knellen (je kunt daarvoor de strakke band van een paar badstof sportsokken afknippen).

Supertip: scrub je voeten met citroensap waarin je een aspirine hebt opgelost. De werkzame stof in aspirine – acetylsalicylzuur – verzacht je huid en verhardingen zoals eksterogen en eelt. Voor de dagelijkse verzorging voeg je 2 gram acetylsalicylzuur aan 40 gram vaseline toe. Als je wilt, kun je hier ook nog een paar druppels citroensap aan toevoegen.

7. Verwen je voeten zo vaak mogelijk met een voetenbadje om te voorkomen dat de huid verhardt.

8. Verwijder harde deeltjes voorzichtig met een voetenvijl en breng daarna direct een voetencrème aan.

9. Kom niet zelf aan wratten of eksterogen, maar wend je daarvoor tot de huisarts, huidarts of podoloog. Speciale pleisters kunnen verlichting geven in geval van pijn bij eksterogen, evenals speciale crèmes die de likdoorns zachter maken. Knip of snijd er in ieder geval niet in.

10. Laat schimmels en andere infecties direct behandelen. Loop er niet meer door. Hoe eerder je er iets aan doet, hoe sneller je er weer vanaf bent. Denk niet dat het vanzelf overgaat.

11. Loop zoveel mogelijk op blote voeten.

12. Draag gemakkelijke schoenen die niet knellen. Verkeerde schoenen kunnen eksterogen veroorzaken en op den duur je voeten/tenen/nagels zelfs ‘vervormen’.

13. Ga voetengeur tegen met speciaal daarvoor ontwikkelde producten (doe niet alsof er niets aan de hand is), want het is iets dat niet gemakkelijk te verbergen is. Het kan ook helpen om eens andere schoenen dan sportschoenen te dragen.

14. Verwen je voeten zo vaak mogelijk met een voetmassage door een masseur of door jezelf. Je stimuleert hiermee de bloedcirculatie, gaat vochtophoping tegen en het komt de schoonheid van je voeten ten goede.

Kortom, wees lief voor je voeten!

