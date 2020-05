Haarkleurtrends zijn inspirerend, spannend. Ze sporen ons aan om in beweging te blijven. Om onszelf te vernieuwen. Kortom: ze houden ons jong en modern. Zo ook de haartrends voor lente zomer 2020. Dit seizoen gaan we voor subtiele effecten. De highlights zijn fijner dan ooit. Het zijn baby-baby-baby highlights. De contrasten zijn natuurlijk. Vergelijk het met de impact van de zon op je haar. Een paar blonde streepjes hier en daar, een gouden gloedje.

Kleuren we ons haar dan verwijderen we ons niet meer dan één of twee toonaarden van onze natuurlijke haarkleur. Kortom, natuurlijk is de trend. Al deze haarkleurtrends zijn meer dan ooit welkom.

Vooral ook omdat een natuurlijk ogend haarverfje of een balayage maar weinig uitgroei geeft. Hoe dichter je bij je eigen haarkleur blijft hoe natuurlijker je uitgroei. Het klinkt allemaal heel vanzelfsprekend maar soms is het goed om er weer eens bij stil te staan.

Het fijne van natuurlijke haarverfjes is dat je niet altijd per se hoeft te verven. De haarpunten mogen dan wat lichter zijn maar als het verloop natuurlijk is zal niemand zich daaraan storen. Jij ook niet!

Hetzelfde geldt voor grijs haar. Zoek een tint die dicht bij je eigen grijstint blijft. Ook in dat geval kun je je af en toe permitteren om even niet te verven, om je haar een rustpauze te gunnen, om het gewoon even te laten gaan…

