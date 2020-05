Behang is hip! In het interieur maar ook in de mode. De modecollecties voor lente zomer 2020 staan bol van de bloemenprintjes die in een jaren ’60 huiskamer niet zouden misstaan.

Het leven is te saai om altijd in spijkerbroeken, joggingpakken en effen kleurtjes rond te lopen! Doe eens gek. Zet letterlijk de bloemetjes buiten met een hippe bloemenfantasie. De modetrends voor lente zomer 2020 komen je tegemoet. Bloemen zijn hot, vooral van die microbloemetjes met een retro-sausje.

Want dat is wel de grote nieuwigheid voor lente zomer 2020: microbloemetjes. Het leuke is bovendien dat we ze volop met elkaar gaan combineren. Je kunt gaan voor een hele top-tot-teen outfit in dezelfde bloemenprints, inclusief je laarsjes of schoenen en je tas, maar je mag ook verschillende bloemenfantasieën met elkaar combineren zodat je spannende kleureffecten krijgt.

Een bijzonder detail is dat we zelfs bloemetjesrokken over bloemetjesbroeken gaan dragen. Of bloemetjesshorts over lange broeken met bloemetjes. Daarop draag je dan nog eens een bloemetjesblouse. En jij bent een bloem! (Pas op dat je niet geplukt wordt!)

Een andere nieuwigheid is de combinatie van bloemetjesfantasieën met etnische prints. Je ziet het: hoe bonter, hoe hipper! Dit is echt iets om mee te experimenteren.

En heb je een flinke dosis lef, dan pas je zelfs je haar aan je nieuwe florale look aan. Met een groen (uitwasbaar) gloedje bijvoorbeeld. Als dat geen lente- of zomergevoel geeft!

TRENDYSTYLE