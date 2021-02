De schoenentrends voor lente zomer 2021 liegen er niet om. We gaan massaal aan de platte, oncharmante sandalen (sokken mogen!) en aan de platte of halfhoge puntige schoentjes met enkelbandjes. Amen! Zo zij het! Of nee, wacht even… Er is meer onder de zon. Sneakers, maar ook laarzen zijn hot!

Volgens de statistieken zijn de meest verkochte items momenteel: loungewear én laarzen! Wij zouden er persoonlijk nog ‘jassen’ of (met een tuttig woord) ‘overkleding’ aan toevoegen. In een (koude) periode waarin het leven zich grotendeels binnenshuis afspeelt en het enige alternatief de straat is, is het logisch dat jassen en laarzen een belangrijke rol spelen.

Vanuit dat oogpunt bekeken we de allernieuwste schoenentrends voor lente zomer 2021. Waarmee kunnen we nu al – letterlijk – uit de voeten? Welke schoenentrends zijn interessant voor een winterse/voorjaarsachtige lockdown? Laarzen wellicht. Drie laarzentrends trokken in het bijzonder onze aandacht.

Kaplaarzen

Op de catwalks voor herfst winter 2020 2021 zagen we de klassieke regenlaars al opduiken. Deze trend zagen we tijdens de Fashion Weeks terug. In het Nederlandse straatbeeld kwam het nog niet zover, maar misschien gaat het er de komende lente wel van komen. Het Franse modehuis Celine gelooft erin! P.S. Deze kaplaarzen draag je ook als het niet regent!

Warme mini booties

Ugg verovert de celebs met de mini Ugg (een klassieke Ugg maar dan tot net over de enkel). Louis Vuitton komt met doorgestikte, coole mini boots met een voering waarop het logo volop aanwezig is. Aan jou de keuze! Allebei de modelletjes zijn lekker warm aan je voeten en superhip.

Hippe laarsjes met vierkante neus

Aan de ene kant zien we ‘flatjes’ met puntige neuzen, aan de andere kant enkellaarzen met vierkante neuzen. Halfhoge ‘vierkante’ boots waren afgelopen winter al een trend (we hebben er nog niet veel van teruggezien) en die zet dit seizoen door. Wat jij?

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren!

