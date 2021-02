Oversize broeken zijn nog altijd een trend maar de modetrends voor lente zomer 2021 laten ook een terugkeer naar wat smallere broekjes en broekpakken zien. Een topper is de slank afkledende broek met licht uitlopende pijpen (bootcut). Deze broeken zijn trendy en stijlvol. Je draagt ze lang of net boven de enkel. Combineer ze met een pittig laarsje, misschien wel met hak!

Ook de broekpakken kleden het komende seizoen opmerkelijk slanker af en zijn vele malen vrouwelijker dan we van de vorige seizoenen gewend zijn. Oké, met workwear overalls kom je nog steeds weg, maar nu zijn er ook onweerstaanbare modelletjes met slanke lijntjes en licht uitlopende broekspijpen.

Een andere trend die we weer mogen verwelkomen, is de lage(re) taille. Niet zo’n ‘kijk- mijn-onderbroek-bilspleet-bloot’-taille maar gewoon net iets lager, in combinatie met bandplooien of in ieder geval volume rond de heupen. Een tikje androgyn en juist daarom wel zo sexy.

Voeg daaraan de comeback van zwart toe en je hebt een aardig plaatje van de allernieuwste broekentrends voor lente zomer 2021. We zagen ze in uitvergrote vorm op de catwalk van Saint Laurent terug.

We weten niet hoe jij erover denkt, maar wij zijn super enthousiast over deze coole, zwarte broeken en supervrouwelijke silhouetten. Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren. Bijkomende voordelen: zwarte broeken kun je altijd en overal aan, zijn stijlvol, kleden slank af en zijn niet seizoensgebonden! Gelijk dragen!

