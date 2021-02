Als je lijn je lief, kleed je je goed aan, trek je een paar sportieve schoenen aan en ga je naar buiten… om te wandelen, te fietsen of misschien wel te schaatsen. Door de kou verbrand je meer calorieën en dat is precies wat we willen!

De kou mag er dan voor zorgen dat je gezicht rood en gevlekt wordt, dat je huid uitdroogt en schraal aanvoelt en dat je haar dof wordt… (misschien bezorgt de winterkou je elk jaar zelfs een paar akelige wintertenen), maar je kunt er ook je voordeel mee doen. Want als de temperaturen zakken, reageert je lichaam daarop door harder te gaan werken en verbrandt je lichaam uiteindelijk meer calorieën. En dat betekent: een strakker lijf.

Als het koud is, draait je lichaam op volle toeren om de lichaamstemperatuur constant te houden. De kleine bloedvaatjes aan het oppervlak van de huid vernauwen zich (daarom zie je er in de kou vaak bleek uit) om te zorgen dat niet teveel warmte verloren gaat en de huid minder kou van de omgeving absorbeert. Het vernauwen van de bloedvaatjes heeft als gevolg dat het hart sneller gaat kloppen en de bloeddruk toeneemt. Kortom, je lichaam werkt op volle toeren.

Het zal duidelijk zijn dat extreme kou en te lange blootstelling aan kou gevaarlijk voor het lichaam kunnen zijn en uiteindelijk zelfs tot de dood kunnen leiden (denk maar eens aan ‘Het meisje met de zwavelstokjes’), maar een gezonde wandeling met adequate kleding en schoenen, muts en handschoenen, kan geen kwaad. Eerder goed. Je kunt van de kou gebruik maken om af te vallen. Sporten in de buitenlucht is daar uiterst geschikt voor. Je valt af omdat je beweegt en verbrandt extra calorieën omdat je lichaam zich tegen de kou moet beschermen.

Dit betekent natuurlijk niet dat je in dunne kleding uren in de kou moet ronddolen. Zoals gezegd, kan teveel kou gevaarlijk voor ons lichaam zijn. Er zijn dus een paar dingen waar je op moet letten:

#1 Kleed je goed

Ten eerste is het belangrijk dat je je goed kleedt. De kleding moet je tegen de kou beschermen maar moet ook weer niet te warm zijn, anders transpireer je teveel. In ieder geval moet de kleding luchtdoorlatend zijn. Adequate sportkleding is daarom het meest geschikt.

#2 Voorkom temperatuursverschillen

Ten tweede is het van belang om te grote temperatuursverschillen te voorkomen. Grote temperatuursverschillen kunnen leiden tot een vervelende verkoudheid, griep of andere winterkwaaltjes. Blijf dus steeds in beweging en ga niet uitrusten op een besneeuwd bankje in het park. Als je stilstaat of -zit, koelt je lichaam teveel af. Uitrusten doe je dus in een warme omgeving: het cafeetje in het park, het restaurantje op de hoek of gewoon thuis op de bank.

#3 Handen, gezichtshuid en oren

Vergeet niet je handen en gezichtshuid tegen de kou te beschermen. Draag handschoenen en bescherm je gezicht met een vette crème tegen kou en wind. Schijnt het zonnetje vergeet dan ook niet om een crème met uv-filter te gebruiken.

Ook voor je gezichtshuid is het van groot belang om temperatuurswisselingen zo veel als mogelijk te voorkomen. We hebben al gezegd dat de bloedvaatjes zich bij kou vernauwen. Bij warme temperaturen verwijden de vaatjes zich weer. Als je je huid vaak aan temperatuursverschillen blootstelt, dwing je je bloedvaatjes tot een soort ‘gymnastiek’ die couperose, (lelijke) gesprongen bloedvaatjes tot gevolg kan hebben. Een vette crème en een antizonnebrandcrème zijn daarom een must.

Vergeet verder niet andere uitstekende delen, als je oren, te beschermen. Kies voor een muts in fleece-stof. Wol prikkelt snel, zeker als je sport of intensief beweegt. Oorwarmers zijn ook een goede oplossing.

#4 Ogen

Bescherm je ogen tegen kou, wind en zon met een kwalitatief goede zonnebril. Dit is zeker van belang als je skiet of fietst.

#5 Let op lichaamssignalen

Je lichaam geeft signalen af als de kou teveel wordt. Luister daarnaar! Loop dus niet door zonder er acht op te slaan. Doen je handen, oren of gezicht pijn, zoek dan de warmte op.

#6 Kou doet eten

Als je weet dat je bij koude temperaturen meer calorieën verbrandt, zul je ook begrijpen waarom je in de winter gewoonlijk meer trek hebt, vooral in zware, ‘echt’ winterse kost. De winterse maaltijden (denk aan zuurkool met worst, met de nadruk op worst) en kaasfondue bevatten veel calorieën en vooral vet. Het zou jammer zijn als je met deze maaltijden je resultaten die je hebt behaald door te bewegen in de buitenlucht teniet doet. Het kan geen kwaad als je een of twee keer per week geniet van een ‘echte wintermaaltijd’, maar zorg ervoor dat je de overige dagen wel gezond eet. En dan komen we weer met de geijkte regeltjes:

#7 Eet voldoende fruit en groenten

Beperk de consumptie van vette voedingsmiddelen (frituur, vette kazen, boter, sauzen en dressings)

Geef de voorkeur aan wit vlees (kip, kalkoen, kalfsvlees) boven rood vlees

Probeer tenminste één keer per week vis te eten

Kies volkorenproducten (brood, pasta en rijst bevatten koolhydraten en zijn perfecte energieleveranciers en energie heeft je lichaam, zeker in de winter, nodig)

Drink voldoende water (ook in de winter!)

