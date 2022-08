Deze oogmake-up trend voor winter 2022 2023 is cool en grungy

De oogmake-up trends voor winter 2022 2023 zijn anders dan we gewend zijn. De visagisten van MAC leggen uit hoe we ons gaan opmaken.

De oogmake-up trends voor winter 2022 2023 volgens MAC. #grungeglam Ph. Bruno Gasperini, make-up: Vilde Feste, model: Eden Long

Elk nieuw seizoen brengen de visagisten van MAC Cosmetics de nieuwe make-up trends in kaart. Vandaag hebben we het over de oogmake-up trend voor winter 2022 2023, in het bijzonder over de #grungeglam look. Met deze trend gaan we het over een heel andere boeg gooien. En: het wordt er gemakkelijker op!

Oogmake-up trends voor herfst winter 2022 2023

We laten de visagisten van MAC aan het woord. Zo legden ze het ons uit:

De oogmake-up trends voor winter 2022 2023 volgens MAC. #grungeglam Ph. Bruno Gasperini, make-up: Makeup artist: Huseyin Kaygusuz , model: Model: Laura Baugnie

‘We hebben het al over de comeback van lippenstift gehad,’ begint Global Executive Director of Trend Cat Quinn. ‘Onze lippen hebben we een tijdje niet opgemaakt, maar oogmake-up heeft ons nooit verlaten. Het komende seizoen gaan we onze ogen weer volop opmaken. Dit seizoen zien we een coole shift van die super grafische en gedetailleerde eyeliner looks naar wat meer provocerende looks, die soms ook wat smudgy en een beetje grungy zijn.

‘Mensen zoals ik die geen vaste hand hebben,’ zegt Cat Quinn, ‘vinden dit fantastisch. Vloeibare eyeliner is heel moeilijk voor mij, dus ik houd wel van een wat meer smudgy look, een look die express wat rommeliger is. Ik vind het dan ook heerlijk dat grunge looks weer terugkomen.’

#grungeglam

De oogmake-up trends voor winter 2022 2023 volgens MAC. #grungeglam Ph. Bruno Gasperini, make-up: Makeup artist: Huseyin Kaygusuz , model: Model: Model: Rachel Rhea

‘De eerste oogmake-up trend die wij in de make-up trends voor herfst winter 2022 2023 tegenkomen, is #grungeglam. Deze een soort greasy, slept-one eye make-up look is het op dit moment helemaal, vooral nu we een beetje afstappen van die supercleane lifestyle. We mogen weer een beetje ondeugend zijn. Iedereen gaat weer uit. We zijn allemaal blij dat we weer onder de mensen zijn. Het gaat minder om make-up die zegt dat je de hele dag gezondheidstheetjes hebt gedronken, zo ziet je huid er wel uit, maar je oogmake-up ziet er meer uit alsof je tot vier uur ’s nachts hebt gestapt en een beetje ondeugend bent geweest. Misschien heb je zelfs een beetje in je make-up geslapen. Wie zal het zeggen?’ zegt Cat Quinn lachend.

De oogmake-up trends voor winter 2022 2023 volgens MAC. #grungeglam Ph. Bruno Gasperini, make-up: Vilde Feste, model: Eden Long

‘Dus grunge make-up is echt een trend, en we verwachten dat deze make-up een piek zal bereiken in oktober 2022. Het is echt een heel coole, nieuwe look, iets dat we tijd al niet meer gezien hebben. Baltasar, wat vind jij ervan?’

‘Ik vind die grunge style fantastisch,’ meent ook Director of Artistry MAC Cosmetics Baltasar González Pinel. ‘De grungeglam trend is echt een uitdaging, al was het maar omdat zo’n look zich moeilijk laat uitleggen. We hebben de neiging om ‘grunge’ te associëren met ‘dirty’ en ‘tiring’, een vermoeide oogopslag, maar daar gaat het niet om.’

‘De grungeglam look heeft natuurlijk een nostalgische feeling, alleen al omdat we hier voor imperfect zwarte oogmake-up gaan, maar het moet er ook ‘tough’ uitzien, stoer. Het gaat hier om een houding, een attitude.’

‘En stel je dan nog eens voor dat je er gloss overheen doet, vervolgt Baltasar. ‘Dat kan gloss zijn, maar ook vaseline die je er met je make-upkwast overheen doet. Dan krijg je die look! En vergeet je wimpers niet. Die moeten zwart zijn tot aan je binnenste ooglid.’

‘Vergeet niet dat zwart een soort gebrek aan licht is. De combinatie van zwart en het natuurlijke licht van je ogen is daarom fantastisch. We hebben hier dus echt een houding, een speciale, stoere attitude die niets te maken heeft met een grafische eyeliner, of een andere stijl.’

‘Je hoeft niet meer bang te zijn dat je geen vaste hand hebt want deze grungeglam look is zo makkelijk te creëren. Breng het zwart gewoon aan met een make-upkwast, of met je vinger, een beetje gesmolten, en ook een beetje buiten de klassieke oogzone. Het mag er best een beetje vlekkerig uitziet, dat is ook goed. Daarnaast is er ook een andere stijl die wat netter is, iets klassieker. Bijvoorbeeld als je eyeliner met gloss mixt. Dat is gewoon magisch. Zwart dat glimt van de gloss.’

‘Hoe breng je gloss over je oogmake-up aan zonder dat het een puinhoop wordt? Of zonder dat het uitloopt? Het antwoord ligt in de hoeveelheid,’ zegt Baltasar. ‘Gebruik er niet teveel van. Ga voor een heel klein beetje gloss, een dun laagje over je zwarte make-up. Er zijn ook alternatieven. Vaseline, noemde ik al, maar ook lipconditioner. Speel met al die textures. En maak je geen zorgen over uitlopen. Des te beter! Dat is juist de magie ervan.’

‘Ik heb een trucje geleerd van de visagist van Batman, ze paste dat toe op Catwoman met haar grungy look,’ vertelt Cat Quinn. ‘Ze gebruikt oogcrème voor de glans. Dat is super, want dat is op zich al een oogproduct. Zo verzorg je ook nog eens je ogen :-)’

Er is nog een tweede oogmake-up trend voor winter 2022 2023: #chromelighting. Hierover in een volgend artikel meer.

Klik hier voor beauty tips voor de heren