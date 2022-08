Dit Fendi kapsel verraadt vier nieuwe haartrends voor winter 2022

Vier nieuwe haartrends voor winter 2022 2023. Photo courtesy of Fendi

Als het einde van de zomer dichterbij komt, begint het te kriebelen. We krijgen zin in de nieuwe wintermode maar ook in een nieuw kapsel. Niet altijd hoeft direct de schaar erin. Het kapsel van Fendi bijvoorbeeld brengt ons vier nieuwe haartrends voor winter 2022 2023 die heel eenvoudig zijn na te doen.

#1 Wet look

Vier nieuwe haartrends voor winter 2022 2023. Photo courtesy of Fendi

De wet look is al sinds een paar seizoenen terug in beeld. Ook in de kapseltrends voor herfst winter 2022 2023 is-ie weer te vinden. Fendi bijvoorbeeld ging voor een vrij dramatisch wet look waarbij de lokken van de modellen er bijna nat uitzagen, iets wat vrij bijzonder is voor het winterseizoen. Maar ook een superidee om voor een avondje uit of een feestje eens mee te experimenteren.

#2 Zijscheiding

Het is waar, de influencers zweren bij een middenscheiding maar let op onze woorden: de zijscheiding komt terug. Ook deze haartrend voor het nieuwe seizoen komt terug in het kapsel van Fendi. Nagenoeg alle modellen hadden een zijscheiding. Alleen de modellen met corn rows en een paar modellen met wat korter haar of een pony hadden geen of een middenscheiding. Kortom: de zijscheiding is trendy maar kijk wel of-ie bij je kapsel en gezicht past.

#3 Haarspeldje

Vier nieuwe haartrends voor winter 2022 2023. Photo courtesy of Fendi

De modellen op catwalk van Fendi die een zijscheiding hadden, droegen een haarspeldje waarmee de lange kant van het haar was vastgezet, zoals we dat vroeger als kind wel eens deden. Dit is een heel eenvoudige haartrend om direct mee aan de slag te gaan. Ook als je een middenscheiding hebt. In dat geval kun je voor twee speldjes kiezen.

#4 Blote oren

Vier nieuwe haartrends voor winter 2022 2023. Photo courtesy of Fendi

Opvallend in het Fendi kapsel zijn de – wat wij noemen – blote oren. Oren die door het haar van de modellen heenpiepen. Dit is iets wat we steeds vaker zien, ook bij niet-wet look kapsels. Het staat ontwapenend en modern tegelijk. Iets om te onthouden, zeker als je van mening bent dat je schattige oortjes hebt.

#5 Zonnebril over voorste haarlokken

Een laatste trend die we je signaleren (juist ja, een vijfde!) is die van de zonnebril die over de voorste haarlokken wordt gedragen. Ook dit is iets wat we steeds vaker zien. Wie durft?

