Ken jij deze nieuwtjes in de wenkbrauwtrends voor 2024?

Het wordt steeds duidelijker dat we in de wenkbrauwtrends voor 2024 grote veranderingen gaan zien. De afgelopen jaren hebben we enorm met allerlei technieken geëxperimenteerd om onze wenkbrauwen mooier en voller te maken, of om de haartjes op een onnatuurlijke manier omhoog te laten staan, maar het komende jaar gaan we het anders aanpakken. We gaan vooral lief voor onze wenkbrauwen zijn. Brow care is het sleutelwoord. En daar komt héél wat meer bij kijken dan je denkt.

Brow lamination op z’n retour

We schreven er onlangs al een artikel over: brow lamination is op z’n retour. Deze trend, die op TikTok werd bejubeld en bezongen, wordt nu steeds vaker op hetzelfde medium gehekeld en uit de mode verklaard. Ook tijdens de afgelopen modeweken zagen we dit soort wenkbrauwen opvallend minder vaak voorbijkomen.

Steeds meer brow bewust

Dat brow lamination op z’n retour is, moet je eigenlijk in een groter plaatje zien. Als het op wenkbrauwen aankomt, hebben we een enorm proces doorgemaakt. Jaren geleden, toen Cara Delevingne nog een jong meisje en een rijzende ster was, wilden we maar één ding: hààr wenkbrauwen. Het was het startsein voor een ware brow obsessie. We raakten massaal door wenkbrauwen geobsedeerd en gooiden alle middelen in de strijd.

Brow bars begonnen als paddenstoelen uit de grond te schieten, we raakten bekend met het fenomeen microblading (een milder en natuurlijker alternatief voor het laten tatoeëren van je wenkbrauwen), we gingen voor soap brows en omdat we ook ’s morgens met volle en keurig netjes opgeborstelde wenkbrauwen wilden opstaan, zag brow lamination waarbij de haartjes met chemicaliën op hun plek worden gedwongen, het licht. Inventieve doe-het-zelvers gingen thuis aan de slag met sjablonen, wenkbrauwverf en wax of misschien wel met DIY lamination kits. Anderen kozen voor wenkbrauw extensions in de salon die met lijm aan je eigen wenkbrauwhaartjes worden vastgezet.

We deden allemaal op onze manier – en rekening houdend met ons eigen budget – met de wenkbrauwrage mee. Maar langzaam maar zeker beginnen we in te zien dat al deze technieken toch niet echt helemaal het einde voor onze wenkbrauwen zijn. Microblading kan littekens achterlaten (en vervaagt op den duur), met brow lamination kun je de tere huid onder je wenkbrauwen of zelfs de haartjes zelf schaden, waxen is een waar trauma voor de tere huid rond je wenkbrauwen die er ook nog eens van uitrekt, en wie weet wat de lijm voor extensions op den duur met je wenkbrauwhaartjes doet. Het is en blijft uitkijken geblazen.

Brow care

Geen wonder dat de wenkbrauwtrends voor 2024 een terugkeer naar natuurlijke wenkbrauwen laten zien. Natuurlijke wenkbrauwen komen weer terug. Dit betekent dat we onze wenkbrauwen niet langer gaan pijnigen maar ze liefdevol gaan verzorgen. Brow care is het sleutelwoord!

Je kunt hier denken aan speciale wenkbrauwserums maar je kunt ook elke avond met een schoon mascaraborsteltje wat castorolie op de haartjes aanbrengen. Sommige mensen gebruiken ook een middel als Latisse, een medicijn op basis van bimatoprost dat bedoeld is om glaucoom mee te behandelen, maar dat als bijwerking snellere haargroei heeft. Maar dit middel kan alleen op doktersvoorschrift worden verkregen en kan bovendien bijwerkingen hebben.

Wenkbrauwen laten teruggroeien

De nieuwste wenkbrauwtrends voor 2024 zijn dus natuurlijke wenkbrauwen en brow care. Maar wat als je eigen wenkbrauwen niet meer zo mooi zijn als voorheen? Of wat als je denkt dat je niet meer zonder al die wenkbrauwtechnieken kunt, net zoals Victoria Beckham die onlangs verklaarde dat David Beckham haar eigen wenkbrauwen nog nooit gezien heeft (volgens zou hij per direct een echtscheiding aanvragen). Dan kun je twee dingen doen: 1. doorgaan met de technieken waar je je goed bij voelt of 2. door de zure appel heen bijten en vechten voor je eigen natuurlijke wenkbrauwen. Want wil je je eigen natuurlijke wenkbrauwen in een zo mooi mogelijke staat terughebben, dan zul je er een tijdje niet aan moeten komen, en dat is geen pretje. Maar we hebben goed nieuws voor je. Lees maar even verder.

De grote nieuwigheid!

Volgens de huidige leer om wenkbrauwen te laten teruggroeien, laat je ze een paar maanden of zelfs zo lang mogelijk onberoerd. Als alle wildgroei weer terug is – of dat hoop je dan –, ga je je brows shapen zoals jij dat graag ziet.

MAAR, en nu komt de nieuwigheid, er zijn brow experts die daar anders over beginnen te denken. Zij maken in de praktijk mee dat wenkbrauwhaartjes, ook na maandenlange rust, lang niet altijd terug groeien en trokken daar lering uit. Zo ontdekten zij dat het voldoende om je haartjes zo’n zes tot acht weken onberoerd te laten. Vervolgens ga je je wenkbrauwen dwingen om de haargroei te concentreren binnen de wenkbrauwlijn die je wilt laten groeien, en dat doe je, aldus de experts, simpelweg door de haartjes die buiten de gewenste wenkbrauwlijn vallen te epileren. Dit doe je om de zes tot acht weken, misschien wel vijf of zes keer, totdat je blij bent met het resultaat. De wenkbrauwhaartjes binnen de wenkbrauwlijn zouden door deze regelmatige ‘clean up’ beter gaan groeien dan wanneer je al je wenkbrauwhaartjes onbeperkt voor maanden laat staan.

Of het waar is weten we niet, we hebben er nog niet mee geëxperimenteerd, maar kwaad kan het niet. Het is misschien iets om in het nieuwe jaar te proberen. Dus: eerst zes tot acht weken niet aankomen, en dan eens in de zes tot acht weken alleen de overtollige haartjes uittrekken (niet waxen). Wie weet!

