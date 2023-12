Tips om je haar te beschermen tegen winterkou

In de winter is het belangrijk om je haar te beschermen tegen winterkou. Hier zijn enkele tips om je haar ook in het koudste seizoen van het jaar gezond en mooi te houden (sommige ken je misschien nog niet).

Tips voor gezond en mooi haar in de winter

Draag een muts: bescherm je haar tegen de koude, droge lucht, sneeuw en wind met een muts. Maar let op: mutsen in grove materialen veroorzaken wrijving en klitten. Kies daarom een muts een gladde voering (zijde of satijn) om schade aan je haar te voorkomen, en statische elektriciteit tegen te gaan.

Gebruik een luchtbevochtiger: in de winter moeten we ons haar niet alleen beschermen tegen kou maar ook tegen droge lucht binnen. De verwarming mag dan lager staan, de lucht is toch vaak droger dan in andere seizoenen. Een luchtbevochtiger kan hier uitkomst bieden. En anders zijn er nog altijd de klassieke bakken water die je aan de verwarming hangt.

Laat het regelmatig bijpunten: in de winter mag je haar dan minder snel groeien, toch is het goed om het regelmatig te laten bijpunten om gespleten haarpunten te voorkomen. Doe je dat niet dan zal je haar op den duur breken en dan ben je veel meer haarlengte kwijt.

Spoel na met lauwwarm water: bij het lezen van deze tip krijg je vast kippenvel. Lauwwarm water in de winter! In dit seizoen wil je alleen maar een warme, misschien wel hete douche. Toch is er een trucje. Om het onder de douche niet al te koud te krijgen, gooi je je haar als je het met lauwwarm water gaat uitspoelen voorover, zoals je dat wel eens bij de kapper doet tijdens het föhnen. In die houding raakt het lauwwarme water alleen je haar.

Vermijd hittestyling: de neiging is groot om in de winter je haar direct na het wassen te gaan drogen, maar een hete föhn op (klets)nat haar doet je het bepaald geen goed. Dep het daarom altijd eerst heel goed droog. Gebruik hiervoor liever geen ruwe handdoeken maar bijvoorbeeld een oud, zacht T-shirt.

Je haar beschermen tegen winterkou

Hydrateren en voeden: hydrateer en voed je haar met leave-in conditioners, haarolie en maskers maar pas op dat je er niet teveel van gebruikt. De producten kunnen ophopen en je haar zwaar en snel vet maken. Een methode om je haar te hydraten maar het toch luchtig te houden, is eerst conditioner gebruiken en daarna shampooën (reverse washing). Indien nodig kun je na het wassen alleen conditioner op de haarlengtes aanbrengen.

Probeer een haarproduct met siliconen: er wordt wel gezegd dat haarproducten met siliconen niet goed zijn voor je haar maar dat blijkt toch niet helemaal waar te zijn. Dit soort producten zouden zelfs een beschermende barrière rond je haar leggen zodat de kou je haar niet uitdroogt. Vooral fijn en pluizig haar zou er baat bij hebben. De moderne siliconenproducten laten zich bovendien, aldus experts, gemakkelijk uitwassen.

Niet naar buiten met nat haar: nat haar is kwetsbaarder dus zorg er altijd voor dat je haar droog is voordat je naar buiten gaat om te voorkomen dat het bevriest en breekt.

Was je haar wat minder vaak: shampoo minder vaak om natuurlijke oliën vast te houden die je haar beschermen en verder uitdrogen van je haarlokken te voorkomen.