Wij zijn een enorme fan van meringues (schuimkoekjes) en we maken ze vaak. Meringues maken is niet eenvoudig. Op zich zijn de handelingen niet moeilijk maar de resultaten kunnen onderling sterk wisselen. Het opkloppen van de eiwitten (op kamertemperatuur!) is geen probleem zolang je een vetvrije kom en vetvrije klopgardes gebruikt. Heel belangrijk is verder dat je de eiwitten en de suiker goed met elkaar vermengt. Soms echter droogt het schuim in de oven om één of andere onverklaarbare reden niet goed. Niet altijd heb je dit in de hand.

Hoe vaker je meringues maakt, hoe beter ze lukken. Want ervaring speelt (zoals bij alles) een rol. Het is vooral heel belangrijk dat je je eigen oven kent. Wij drogen de meringues op 90 graden Celsius maar voor jouw oven levert een ovenstand van 80 of 100 graden misschien betere resultaten op. Dit is een kwestie van uitproberen.

Hieronder vind je het basisrecept voor het maken van meringues, maar dan met een decoratieve twist: cacaopoeder en pistachenotenhaksel. In een handomdraai worden je meringues dramatisch mooi. Je zou zweren dat ze bij een luxueuze banketbakkerij vandaan komen!

Ingrediënten (voor 8 middelgrote meringues)

3 eiwitten (op kamertemperatuur)

240 gram suiker

1 zakje vanillesuiker

1 eetlepel cacao

circa 40 gram pistachenoten

Bereiding

Hak de pistachenoten in decoratieve stukjes (persoonlijk vind ik het mooi als er ook wat grotere stukken tussen zitten zodat het groen van de pistachenoten goed uitkomt).

Scheid de eieren in een vetvrije kom. Klop de eiwitten met een handmixer op tot stijve pieken. Doe dan beetje bij beetje de suiker en vanillesuiker erbij en mix deze op een lage stand door de eiwitten totdat de suiker en eiwitten goed met elkaar vermengd zijn.

Verwarm de oven voor op 90 graden Celsius. Bedek een bakplaat met bakpapier en verdeel het beslag met twee eetlepels over de bakplaat. Zeef de cacao over de meringues en strooi het pistachehaksel erover. Druk grotere stukken voorzichtig aan.

Droog de meringues (want bakken is het eigenlijk niet) in ongeveer twee anderhalf uur. Open de ovendeur dan op een kier (steek er een pollepel tussen) en laat de meringues verder drogen.

Voilà!

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE