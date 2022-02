Zo draag je die gescheurde spijkerbroek in Y2K stijl (ook als je niet piepjong bent)

Dachten we de spijkerbroek met vintage look achter ons te laten, komt-ie weer terug in beeld. Cooler dan ooit.

Zo draag je die gescheurde spijkerbroek in Y2K stijl. Photo courtesy of Dsquared2

De comeback van de Y2K trends (lees: de modetrends uit de jaren ’90 en ’00) brengen heel wat hoofdbrekens voor ons mee. Denk aan broeken en rokken met lage taille, naveltruitjes en babydollachtige Paris Hilton jurkjes. Niet echt de mode waar we nu direct op zitten te wachten, zeker niet als je niet piepjong meer bent. Maar met die spijkerbroek met vintage look – want ja, ook die komt ook weer terug – kunnen we misschien nog wel wat.

Baggy, stoer, met een lichtgekleurde denim wash en scheuren die nu eens niet op de knieën zitten. Dat is de spijkerbroek die het Italiaanse modehuis Dsquared2, bekend om zijn denim, de catwalk voor lente zomer 2022 opstuurde. Een nog extremere versie liet een spijkerbroek zien die zo ongeveer van scheuren aan elkaar hing. Die laten we graag aan Gen-Z over.

Maar met die broek met vintage look in jaren ’00 stijl, daar kunnen we wel wat mee. Zoals altijd, zit het geheim ‘m in de contrasten. Is een item net iets te casual of te jong voor je, combineer het dan met een meer gekleed of volwassen item. Een donkerblauwe blazer bijvoorbeeld met een mooie tailored snit. Of een witte, zijden blouse. Of een chique donkerblauwe trui. Ga voor gedekte kleuren en elegante modellen.

Voor een meer casual maar altijd nog volwassen look kun je onder de blazer een wit T-shirt dragen. Als je wilt kun je daar weer een klassieker bij halen, zoals een zijden sjaaltje om je nek, of zoals bij Dsquared2, een smal zwart sjaaltje.

Onder de spijkerbroek draag je enkellaarsjes of van die puntige pumps zoals die tegenwoordig in de mode zijn. Voor een up-to-date look kun je je ook aan platform sandalen wagen.

Kijk ook even naar de spijkerbroek die van draden aan elkaar hangt. Die hebben de ontwerpers Dean en Dan Caten gecombineerd met een jaren ’70 bloemenjurk, een gehaakte top en wederom een smal sjaaltje. Misschien brengt die look je nog op ideeën?

