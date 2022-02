Is dit korte kapsel voor sluik haar iets voor jou?

Kapseltrends 2022. Het nieuwe korte kapsel van Hannah Motler. Foto: Charlotte Mesman

De kapseltrends voor 2022 laten een veelvoud aan stijlen en haarlengtes zien, maar ze hebben één ding gemeen: we gaan weer met laagjes, texturen en structuren werken.

Het accent ligt op de haarsnitten in plaats van de haarstyling. Het nieuwe, korte kapsel van Brits model Hannah Motler laat zien hoe je zelfs met sluik haar een spannende up-to-date haarcoupe kunt hebben.

Hannah Motler met halflang haar bij Sportmax. Photo: courtesy of Sportmax

Hannah Motler met halflang haar na de modeshow van Boss. Photo: Charlotte Mesman

Tot voor kort zagen we Hannah (door Vogue wel als een ‘English rose‘ bestempeld) op de catwalks van de toonaangevende modehuizen met halflang haar dat net op haar schouders viel en dat op één lengte was geknipt. Het was een recht-toe-recht-aan kapsel dat ze vaak met een middenscheiding droeg.

Zo’n halflang kapsel is momenteel nog steeds populair onder modellen en influencers, maar soms wil je iets meer. Dat moet Hannah (of haar modellenbureau) ook gedacht hebben.

Kapseltrends 2022. Het nieuwe korte kapsel van Hannah Motler. Foto: Charlotte Mesman

En dus spotten we Hannah tijdens de afgelopen Fashion Week met een pittige, korte coupe. Aan de voorkant valt haar haar, dat van nature vrij dun en sluik is, recht om haar gezicht.

Kapseltrends 2022. Het nieuwe korte kapsel van Hannah Motler. Foto: Charlotte Mesman

De voorste lokken zijn net iets korter zodat ze die als een lange pony volgens de allernieuwste haartrends voor 2022 kan dragen. Een dergelijke lange, steile ‘pony’ die met een middenscheiding is gestyled – niet te verwarren met de gordijntjespony die zachter is en meer van het voorhoofd bedekt – is op dit moment superhip.

Maar het interessante aan Hannahs nieuwe kapsel is de achterkant die zodanig is geknipt dat er een gelaagde structuur, volume en beweging in zit. Om maar te zeggen (en daar is geen toverstokje voor nodig): een goede kapper kan zelfs aan dun en sluik haar body geven.

Let ook even op Hannahs haarlengte. Die bedekt net de oren waardoor dit coupeje vrouwelijk oogt en een pittige maar softe uitstraling heeft. Iets voor jou?

