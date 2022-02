De preppy modetrend gaat het in 2022 maken

Vorig jaar zagen we in de modetrends voorzichtig preppy invloeden terugkomen. Die trend zet in 2022 door. Boost je mode look met een plooirok(je) en varsity jacket.

Modetrends 2022. Deze modetrend gaat het dit jaar maken. Foto: Charlotte Mesman

Eigenlijk is het niet verrassend dat we in de modetrends voor 2022 preppy invloeden tegenkomen. Vooral niet als je iets meer weet over de achtergrond van de preppy look.

‘Preppy‘ komt van ‘university preparatory schools‘. Deze aanduiding wordt wel gebruikt voor de Amerikaanse (privé) hogescholen die vooral door de telgen van de upperclass society bezocht worden. Think Princeton, Harvard en Yale.

Deze kledingstijl is een mix van sportswear (sport is op de Amerikaanse scholen erg belangrijk) en scholierenkleding. Voor de heren gaat de preppy look terug naar het begin van de vorige eeuw. In de jaren ’50 groeide de stijl verder uit met de opkomst met de Ivy League stijl die het licht zag op de campussen van de particuliere universiteiten (of daar in ieder geval heel populair was). Deze kledinglook wordt dan ook van oudsher geassocieerd met studentenverenigingen.

Modetrends 2022. Deze modetrend gaat het dit jaar maken. Foto: ADVERSUS

In de jaren ’60 brak de preppy stijl ook voor de dames echt door. Begin jaren ’80 kwam preppy terug (wie weet herinner je je die periode nog) en nu mogen we opnieuw aan de prep look geloven.

Zoals gezegd verbaast ons dat niet want mix de sportswear invloeden van de afgelopen jaren met de opkomst van kledingstijlen als old money aesthetics (looks die teruggaan naar de tijd van Jacky Kennedy met als topitems: het bouclé jas in Chanel-stijl en de parelketting) en royalcore (looks die zijn geïnspireerd door de royals, think Kate Middleton) en je krijgt een beetje dat preppy gevoel. Sportief, snob, chic, eigentijds.

Modetrends 2022. Deze modetrend gaat het dit jaar maken. Foto: Charlotte Mesman

We zagen preppy looks op de catwalks en in de streetstyle fashion tijdens de modeweken maar opvallender nog: ze zijn nu al in de modecollecties van de grote modeketens te vinden. In de TV-serie ‘Emily in Paris’ (deel 2) zagen we fashion victim Emily voorbijkomen in een donkerrood varsity jack die ze met enorm veel stijlgevoel op een donkerrode bloemenlegging droeg. Hoe cool kun je zijn?

Let op onze woorden: deze look gaat de weg naar het grote publiek vinden. Voor het geval je er wel zin in hebt, even een lijstje van de favoriete preppy items voor 2022.

varsity jackets

emblemen

argylepatronen (van die typische – pardon – kakruiten)

plooirokken

minirokjes (liefst geplooid)

roeiclub strepen

mocassin met metalen bit

tennistruien

Eigentijdse preppy combi’s:

oversized mannenblazers met ceintuurs in de taille

combat boots voor onder je korte plooirokje

Bekijk de foto’s maar eens. Misschien zit er iets voor jou bij?

