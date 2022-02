Iedereen kan aan de glazed donut skin trend meedoen

Glazed donut skin trend 2022. Foto Charlotte Mesman

Glass hair, glazed donut skin, glossy monden. De beauty trends voor lente zomer 2022 glanzen dat het een lust is. Als een spiegel. Bij glass hair kun je je misschien nog iets voorstellen, en bij glossy lippen in Y2K stijl ook, maar de deur uitgaan met een shiny huidje dat doet denk aan de suikercoating van een net geglazuurde donut, dat lijkt niet voor iedereen weggelegd. En toch kan iedere vrouw van elke leeftijd deze trend hebben.

De glazed donut skin trend is momenteel huge dankzij Hailey Biebers Instagram waar het 24-jarige model (en echtgenote van Justin Bieber) te zien is met een letterlijk schitterende glanshuid. Op één van de foto’s verraadt Hailey haar beauty geheim: ze draagt een sheet masker over een oogmasker van under eye patches. Alles draait in deze trend om hydrateren. Als je ’s avonds niet als een hoogglans donut je bed in glibbert, dan doe je het niet goed, is Hailey’s commentaar.

Glazed donut skin care

Voor Hailey’s beauty routine reinig je ’s avonds eerst je huid met de double cleansing techniek (eerst een reiniger op basis van olie en dan een klassieke reinigingsmelk), daarna masseer je een peptide serum in je nog vochtige huid en vervolgens doe je daarover een intense moisturizer. Daarover volgt nog eens een gezichtsolie en onder de ogen een oogcrème. Als laatste verwen je je lippen met een lip balsem. Als het goed is, glim je na al deze stappen als een aal en sta je ’s morgens met een ultragehydrateerde huid op. Al met al gaat het dus om het stapelen van hydraterende producten. Tip van Hailey: heb je last van acne vermijd dan de break-out zones.

Make-up tips voor een glazed donut skin look

Glazed donut skin trend 2022. Foto Charlotte Mesman

Supermooi, maar maak je niet al teveel illusies, menen sommige visagisten, want de glazed donut huidjes die je her en der op de sociale media ziet, zijn niet enkel een kwestie van skin care. Er komt wel degelijk make-up aan te pas. En wellicht ook wat filters of Photoshop.

In een notendop is de glazed donut skin de evolutie van de glow, maar dan nog glanzender, rijker. In plaats van dewy is je huid bijna nat. Die look wordt verkregen door middel van skin care en geavanceerde make-up producten.

Voor het opmaken van je huid gebruik je make-up producten in crème vorm of fijne poeders met een metallic of parelachtige finish. Breng ’s morgens op je gereinigde huid eerst een vochtinbrengend product of een primer aan. Camoufleer imperfecties met een vloeibaar camouflageproduct en gebruik een lightweight crèmefoundation. De rest van je make-up houd je natuurlijk. Maak je ogen op met een nude oogschaduw en gebruik een niet-matte nude lippenstift in een natuurlijk roze of bruinachtige tint. Voor een extra glazed look accentueer zones als je jukbeenderen met een highlighter die je laat versmelten met je crème foundation en eventueel crème blush.

Anti-aging tips voor de rijpe huid

1. Gebruik bij voorkeur crèmeachtige make-up producten en laat het gebruik van fijne poeders aan de jongeren over want die poeders kruipen gemakkelijk in lijntjes en rimpels.

2. Wissel wat vaker van crème, zodat je huid verschillende werkzame stoffen binnenkrijgt.

3. Geef een doffe of grijzige teint een frisse boost mee met crèmeachtige blush in zachte en verjongende tinten als goudachtig en roze.

4. Accentueer je oogopslag door wat bruin oogpotlood tussen je wimpers te frommelen. Dit oogt natuurlijk en geeft je ogen een boost. Teken ontbrekende wenkbrauwhaartjes bij, zet je wimpers aan met mascara en doe een gloss over je gebruikelijke lippenstift voor extra glans in je gezicht maar ook voor voller ogende lippen.

Glazed skin tip voor elke vrouw

Voor zowel de jonge als de rijpe huid geldt dat glim en glans imperfecties in je gezicht accentueren. Niet alleen rimpels en fijne lijntjes maar ook verkleuringen, gesprongen adertjes, pukkeltjes en grove poriën worden beter zichtbaar omdat ze het licht weerkaatsen. Gebruik in dat geval in die zones (vaak je neusvleugels, je voorhoofd en de huid rond je ogen) een minder glanzende foundation of camouflageproduct, bijvoorbeeld met een satijnmatte finish. De rest van je gezicht laat je hoogglans. Het gaat erom dat je je glazed donut glans afstemt op jouw gezichtshuid. Personaliseer deze trend want alleen dan zal-ie voor je werken.

