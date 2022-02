Doe nieuwe haarinspiratie op van deze hippe kapsels. Team Leader: Karoliina Saunders. Make-up: Jo Sugar. Styling: Bernard Connolly. Ph. Ayo Banton

In de haartrends voor 2022 is alles mogelijk. De hair looks voor het komende jaar zijn een samenspel van ongewone snitten, volumes, texturen en ongebruikelijke haarkleuren. Letterlijk alles mag.

De Britse hair stylisten zijn, zoals altijd, koplopers op dit gebied. Een team van top kappers die deel uitmaken van The Fellowship for British Hairdressing ontwierp de haarcollectie Connection & Connectivity waarvan je op de foto’s een aantal creaties ziet.

Doe nieuwe haarinspiratie op van deze hippe kapsels. Team Leader: Karoliina Saunders. Make-up: Jo Sugar. Styling: Bernard Connolly. Ph. Ayo Banton

Wij zijn helemaal weg van het bobkapsel met natuurlijke bewegingen en een openvallende (gordijntjes)pony. Ook de haarkleur is geheel volgens de allernieuwste trends voor 2022. Op een donkere ondergrond worden wat lichtere en warmere highlights gezet zodat de blondkleur als een waas over je haar ligt. Dit wordt in de wandelgangen wel ‘hair frosting‘ genoemd.

Gewoonlijk zijn de babylights, net zoals bij dit bobkapsel, rond het gezicht wat blonder dan de rest zodat deze kleuraccenten (face framing) je gezicht licht geven.

Doe nieuwe haarinspiratie op van deze hippe kapsels. Team Leader: Karoliina Saunders. Make-up: Jo Sugar. Styling: Bernard Connolly. Ph. Ayo Banton

Een ander opvallend kapsel is het lange haar met uitgedunde haarpunten. Dit kapsel zou je onder de ‘octopus cut’-trend kunnen schuiven, al ontbreekt hier het volume bovenop het hoofd, iets wat – naast de uitgedunde haarpunten – karakteristiek is voor deze haartrend.

Doe nieuwe haarinspiratie op van deze hippe kapsels. Team Leader: Karoliina Saunders. Make-up: Jo Sugar. Styling: Bernard Connolly. Ph. Ayo Banton

Het hoogblonde kapsel met ‘gewafelde’ haarpunten laat zien hoe we dit jaar met verschillende haarkleuren spelen. Hoogblond is een perfecte basis om steeds weer met een nieuwe regenboogcombinatie van uitwasbare tinten voor de dag te komen.

Doe nieuwe haarinspiratie op van deze hippe kapsels. Team Leader: Karoliina Saunders. Make-up: Jo Sugar. Styling: Bernard Connolly. Ph. Ayo Banton

Ook qua haarstyling laten we onze fantasie gaan. Het Britse haarteam onder leiding van Karoliina Saunders gaf een piekerige visgraat een moderne touch mee met wat grijswitte kleuraccenten (iets wat we in het verleden nooit gedaan zouden hebben, grijs, stel je voor!) en een enkel groen lokje. Deze kleuren komen terug in de oogmake-up.

Doe nieuwe haarinspiratie op van deze hippe kapsels. Team Leader: Karoliina Saunders. Make-up: Jo Sugar. Styling: Bernard Connolly. Ph. Ayo Banton

Het opsteekkapsel laat zien hoe je met texturen, volumes en haarkleuren kunt spelen en je een geijkt lang kapsel kunt omtoveren tot een chique party look.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren.

TRENDYSTYLE