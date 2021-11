Modetrends winter 2021. Het oversized broekpak. 9x Trends & tips

Modetrends winter 2021. Het broekpak. 9x Trends & tips. Foto: Charlotte Mesman

Je hebt er vast al eentje in je kast hangen: een oversized broekpak met wijde broek en van die lekker lange pijpen. Zo niet, dan gaat het er dit seizoen misschien van komen. Want broekpakken blijven een tophit. Volgens de modetrends voor herfst winter 2021 2022 gaan we ze – of het nu weer thuiswerken wordt of niet – volop dragen.

Modetrends winter 2021. Het broekpak. 9x Trends & tips. Melissa Satta. Foto: Charlotte Mesman

Voor ons het is een jippie! Het oversized broekpak van nu is niet alleen onge-f*cking-looflijk cool, het is ook nog eens heel comfortabel. Je kunt het dragen als je wilt, casual maar ook heel gekleed, maar je zult er nooit als een stijve kantoorbediende (als je begrijpt wat we bedoelen) in uitzien. Dat komt enerzijds door die grote volumes en anderzijds door die androgyne, een tikkeltje arrogante air (het mag!) die deze pakken uitstralen.

Modetrends winter 2021. Het broekpak. 9x Trends & tips. Foto: Charlotte Mesman

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens. Speciale aandacht verdient het Russische model (Sofia) Steinberg (2002). Dit model dat zich steevast als ‘Steinberg’ presenteert, heeft van het broekpak haar signature gemaakt. Ze draagt ze met een das, super oversize (alsof ze met de pakken van haar vader of broer aan de haal is gegaan) en tijdens de afgelopen Fashion Weeks droeg er ze vaak (wat lijkt) Prada schoenen onder. Deze look is niet voor iedereen weggelegd, maar laat wel zien hoe je je broekpak een persoonlijke twist mee kunt geven.

Maar dan nu een aantal styling tips volgens de allernieuwste modetrends voor winter 2021 2022.

1. Ga voor oversized broekpakken met wijde broeken (we zeiden het al) en lange jasjes die je billen bedekken.

2. Waar het ‘not done’ is om je legging IN je laarzen te dragen, is het up-to-date om de wijde broek van je broekpak in een paar halfhoge chunky boots te dragen. Afzaklaarzen met een pittige hak mogen ook!

3. In plaats van met laarzen mag je je broekpak ook met puntige pumps, al dan niet met een klein hakje, combineren. Deze pumpjes mogen ook een vrolijk kleurtje hebben. Op z’n retour: sneakers.

Modetrends winter 2021. Het broekpak. 9x Trends & tips. Anna Dello Russo. Foto: Charlotte Mesman

4. Broekpakken in zachte pastels en natuurlijke kleuren zijn trendy, maar helemaal hip is het al je je aan een felle kleur waagt: kobaltblauw, fuchsia, oranje.

5. Klassiek typetje? Dan is er nog altijd de krijtstreep.

Modetrends winter 2021. Het broekpak. 9x Trends & tips. Influencer Jessica Wang. Foto: Charlotte Mesman

6. Een andere trend die vooral voor de feesten heel geschikt is, is: fluwelen broekpakken!

7. Onder je blazer draag je (dit is voor de jongeren) een crop top (ook in warme wol) of anders een coltruitje. Voor de avond draag je je jasje op de blote huid of met een beha-top die gezien mag worden.

8. Qua styling geldt: houd het simpel. Voor een up-to-date look combineer je je broekpak met een tas in dezelfde kleurnuance. Monochroom is dé trend!

9. Een make-up tip: stem de kleur van je eyeliner op de kleur van je broekpak af. Kobaltblauw broekpak? Kobaltblauwe eyeliner. Groen broekpak? Groene eyeliner. You get it!

