Haartrends 2021. 5x Coole herfstkapsels. Doe inspiratie op!

Haartrends 2021. 5x Coole herfstkapsels. Foto: Charlotte Mesman

Lang haar, korte coupe? Ga jij deze herfst voor een extreme haarlengte of voor de oh zo geliefde middenlengte? Alles mag, alles kan volgens de haartrends voor herfst winter 2021 2022. Of het nu een wash & go kort koppie is, of lange manen die wapperen in de herfstwind, of een kapseltje uit de categorieën bob, lob of flob. Check deze 5 it-girl kapsels en maak je keuze!

Wash & go kort koppie

Korte kapsels maken een enorme comeback. Je hoeft maar naar de catwalks te kijken en je ziet de beeldige coupejes voorbijkomen. De korte kapsels voor herfst winter 2021 lopen uiteen van klassieke pixie cuts tot geweldig knap geknipte hoofden met spannende bewegingen en volumes waar je verschillende haarstijlen mee kunt creëren. Zoek maar eens op de sleutelwoorden ‘French bob’ of ‘airy bob’ op internet.

Kapseltrends 2021. Pittige pixie cut anti-aging. Model: Maike Inga. Foto: Charlotte Mesman

Haartrends 2021. 5x Supercoole kapsels voor winter 2021. Foto: Charlotte Mesman

Flob kapsels

Halflang haar is dé hotste trend voor herfst winter 2021 maar ook hier heb je keuze te over. Een geliefde kapsel is de flob: flat long bob. Halflang en steil geföhnd haar. Er komt wat werk bij kijken, zeker als je van jezelf geen steil haar hebt, maar het is een superlook met een influencers twist. Dit kapsel is geschikt voor mensen die van een net en geordend kapsel houden. Houd dan ook altijd een paraplu of een hoed/muts bij de hand! Als je haar goed gestyled, moet het voldoende zijn om er een borstel erdoor heen te halen om er weer pico bello uit te zien.

3x Halflange kapsels voor de winter. Van klassiek tot (vrij) heftig. Foto: Charlotte Mesman

Moderne shag kapsels

Een andere manier om je haar halflang te dragen, is het moderne shag kapsel. Dit kapsel is supertrendy en geschikt voor krullend haar of haar met een natuurlijke beweging. Karakteristiek voor deze look is de pony.

Haartrends 2021. 5x Supercoole kapsels voor winter 2021. Photo: courtesy of Etro AI 2021 2022

Klassiek lang haar

Houd je van lang haar, dan mag je deze winter all the way gaan! Hoe langer, hoe beter. Ga voor een supersteile look à la Versace of een seventies look à la Saint Laurent. Voor een snelle hair styling kun zijn flower power details – vlechtjes maar ook haarpiercings – een optie.

Kapseltrends 2021. Hippie vlechtjes bij Etro. Foto: Charlotte Mesman

Paris girl look

Wil je je lange haar een vintage touch en een extra dimensie meegeven, ga dan voor een Jane Birkin pony! Deze look is zò Parisienne!

Haartrends 2021. 5x Supercoole kapsels voor winter 2021. Foto: Charlotte Mesman

