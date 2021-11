De nineties drukken hun stempel op de kapseltrends voor herfst winter 2021 2022 en daarmee is het bot afgeknipte bob kapsel terug in beeld.

Foto Emily Ratajkowski uit 2017. Met haar scherp geknipte bobkapsel en middenscheiding liep ze ver vooruit op de haartrends

Op zoek naar een nieuwe hair look? Wij hebben iets voor je: het bot afgeknipte halflange kapsel. Het is één van de meest geliefde haarcoupes onder de influencers. En terecht! Dit door de jaren ’90 geïnspireerde kapsel is überstijlvol. Het laat zich bovendien gemakkelijk dragen en stylen. Enne… het is natuurlijk een perfect kapseltje voor de herfst en winter omdat het net boven je sjaal en de kraag van je winterjas uitkomt. Lees: dit staat chic!

Kapseltrends winter 2021. Dit is het hipste bob kapsel van het moment. Influencer Ilenia Toma. Foto: Charlotte Mesman

Maar laten we het bot geknipte bob kapsel even onder de loep nemen. Hoe ziet zo’n stijlvol halflang kapseltje er in de details uit?

Allereerst is het rigoureus op één lengte geknipt en dat is fijn want geen kapper kan hier de fout ingaan. Wel even héél scherp laten knippen!

Kapseltrends winter 2021. Dit is het hipste bob kapsel van het moment. Influener Alexandra Guerain. Foto: Charlotte Mesman

Ten tweede draag je dit kapseltje zonder pony en dat is ook een voordeel want pony’s blijven een haat-liefde ding. Zodra je er eentje hebt, wil je er weer vanaf.

Ten derde geldt dat je het botte bob kapsel met een middenscheiding draagt. Hier zit een addertje onder het gras: een middenscheiding kan onregelmatigheden in je gezicht accentueren die een zijscheiding daarentegen verdoezelt. Maak bewust je keuze. Voordeel van een middenscheiding is wel weer dat zo’n symmetrische lijn gedachten aan orde en netheid oproept. Dat maakt een middenscheiding heel geschikt voor een professionele air op de werkvloer.

Kapseltrends winter 2021. Dit is het hipste bob kapsel van het moment. Foto: Charlotte Mesman

Ten vierde is het belangrijk om de haarlengte te kiezen die bij jouw gezichtsvorm past.

Kapseltip 1: Heb je een wat voller gezicht of een niet zo strakke kaaklijn ga dan voor een wat langere bob (lees: lob). Heb je een klein of ovaalvormig gezicht dan je bob ook tot net onder je oor vallen. Kapseltip 2: een scherp geknipte bob is òòk geschikt voor krullend haar. Style je haar niet glad maar ga voor een krullenbob die op één lengte is geknipt.

Kapseltrends winter 2021. Dit is het hipste bob kapsel van het moment. Foto: Charlotte Mesman

Ten vijfde noemen we de haarkleur. Dat is de kers op de taart. Volgens de haartrends voor herfst winter 2021 2022 pakken we niet alleen de haarsnit rigoureus aan (goed scherp laten knippen) maar gooien we er ook een sterk gedefinieerde haarkleur tegenaan. Dat kunnen solide chocolade- of cacaokleuren of juist heel lichte blond- en karamelkleuren zijn. Vind je dat te heftig dan mag je het natuurlijk ook op babylights of je natuurlijke haarkleuren houden.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Misschien brengen ze je op ideeën voor jouw nieuwe hair look.

