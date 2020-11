Modetrends winter 2020 2021. Statement jassen

Of het nu om een stoere double breasted jas of om een chique camelkleurige mantel gaat, de jassen voor winter 2020 zijn spectaculair! Lees meer over de allernieuwste trends.

De jassen trends voor winter 2020 2021 zijn waanzinnig mooi. Je zou er wel vijf willen hebben! Een stoere, lange doublebreasted jas voor over je spijkerbroek, een leren jas in Matrix stijl voor regenachtige herfstdagen, een dustermodel zonder sluiting in een lichte kleur voor zonnige winterdagen, een lange teddy voor dagen waarop je wel een beetje troost en warmte kunt gebruiken. Keus te over!

Wat voor model en stijl je ook kiest, er zijn een aantal karakteristieken die de winterjassen met elkaar gemeen hebben. De jassentrends voor herfst winter 2020 2021 laten zich als volgt samenvatten:

luxe uitstraling

ecovriendelijke materialen (gerecyclede wol, fake fur)

moderne vormgeving (zie Fendi!)

oversize

ultralang

grote reverskragen

gedekte effen kleuren: neutrals, donkerblauw, zwart, bruin

fantasieën: klassieke ruiten

veel geziene details: franjes, ballonmouwen, plooien

gemakkelijk in het dragen omdat ze oversize en lang zijn

de moods lopen uiteen van ultravrouwelijk tot stoer en androgyn

geliefde stijlen: doublebreasted met revers, dusterjas met koord of strikceintuur in de taille, lange klassiekers.

Bekijk de foto’s maar eens en maak je keuze (als het je lukt!).

TRENDYSTYLE