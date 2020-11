Modetrends winter 2020 2021. Tartan ruiten

Het is de winter van de klassiekers! Volgens de modetrends voor herfst winter 2020 2021 gaan we zelfs weer aan de tartan ruit. Ook als kerstboomversiering :-)

Celine, Saint Laurent, Alexander McQueen, Etro, Burberry (of course!), Versace. Allemaal kwamen ze met tartan ruiten, of een interpretatie daarvan, voor winter 2020 2021. Ruiten tegen een rode achtergrond vieren de boventoon maar bij Celine bijvoorbeeld zagen we ook de bekende donkerblauw-met-groene Schotse ruit. Klassieker kan gewoon niet!

En toch ging er natuurlijk wel een modern sausje overheen. Bekijk de foto’s maar eens. De geruite oversize blazer bij Etro heeft franjes (hot, hot, hot!) en wordt met een brede ceintuur over (enkel) een wit chemisier-overhemd gedragen. Dit soort ‘ik ben mijn broek/rok vergeten’-outfits zagen we deze zomer al en zetten deze winter door (met een paar hoge laarzen eronder heb je een alternatieve modelook voor de Feesten!).

Saint Laurent ging voor een interessante interpretatie van de klassieke Schotse ruit, en combineerde ruit met ruit met ruit (respectievelijk: colbert, sjaal, blouse) met daaronder – nu komt het! – donkerblauwe latex leggings!

Celine gooide het over een andere boeg. Hedi Slimane combineerde een broekrok in Schotse ruit (kan het klassieker!) met een superchique witte blouse, een fluwelen colbert en plateauschoenen. Seventies op en top, en toch eigentijds.

Schotse ruiten als ultieme modetrend voor winter 2020 2021 dus. Niet alleen voor je mode-outfit maar ook voor de Kerstboom! Strik erop los op met geruite linten en pak de kerstcadeaus in met ruitenpapier. Dit klassieke patroon staat voor cozy en huiselijkheid. Welke fantasie is geschikter voor deze tijd dan tartan?

