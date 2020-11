De make-up trends voor herfst winter 2020 2021 laten onverwacht veel kleur zien: blauw, groen, maar ook oranjetinten en bronskleuren. Oranje was vorig jaar al een trend. Dit winterseizoen verdiepen de kleuren zich of werken we met een metallic touch. Opmerkelijk is bovendien dat tegenwoordig iedereen, ongeacht de kleur van je ogen, oranjetinten en brons kan hebben.

Hoofdregel is: blauwe ogen accentueer je met warme kleuren als oranje, goud en brons; bruine ogen benadruk je met koele kleuren als violet en zilver. De ultieme make-up trend voor herfst winter 2020 2021: oranje tinten en bronskleuren zijn hot, ongeacht de kleur van je ogen!

Bij Missoni bijvoorbeeld waren de ogen van de modellen (alle modellen) opgemaakt met een matte, oranje oogschaduw die zowel boven als onder het oog was aangebracht. Deze oogmake-up is eenvoudig na te doen. Breng de oogschaduw rond je ogen aan. That’s it. Deze oogmake-up draag je zonder mascara.

Voor de avond kun je deze make-up look intensiveren met een metallic oogschaduw in het oranje of brons. Ook deze look is weer heel gemakkelijk. Breng het product op het bewegende gedeelte van je bovenste oogleden aan. Voor een meer gedefinieerde oogopslag omlijn je je ogen met een zacht, zwart kohlpotlood.

