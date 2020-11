Modetrends winter 2020 2021. De franje trend

Franjes zijn een toptrend voor herfst winter 2020 2021. Honderd jaar na dato (think Flapper style!) zijn ze weer terug! Zo draag je franjes in de 21ste eeuw!

Franjes zijn een ultieme modetrend voor herfst winter 2020 2021. Honderd jaar na dato (denk aan de Flapper girls uit de twintiger jaren van de vorige eeuw) maken ze een geweldige comeback. Toeval? Vast niet! Maar let op, want ook al haken we aan bij het Charleston- en Foxtrot-tijdperk, we zijn inmiddels wél een eeuw verder. Zo draag je franjes in moderne tijden:

Modetrends winter 2020 2021. Zo draag je franjes

Franjes draag je zowel overdag als ’s avonds.

draag je zowel overdag als ’s avonds. Franjes sieren niet alleen jurken, maar ook broeken, tassen, jacks, blouses, poncho’s, capes, enzovoorts.

Less is more. Draag één, hoogstens twee mode-items met franjes tegelijk (zie de jas en tas met franjes van Bottega Veneta op de coverfoto).

(zie de jas en tas met franjes van Bottega Veneta op de coverfoto). Creëer spannende contrasten . Een voorbeeld: een rok of broek met franjes draag je met een rechte coltrui.

. Een voorbeeld: een rok of broek met franjes draag je met een rechte coltrui. Hebben: een sjaal met (van) franjes (zie Prada op de coverfoto). Hiermee update je letterlijk elke outfit!

(zie Prada op de coverfoto). Hiermee update je letterlijk elke outfit! Sierlijke en verfijnde mode accessoires met franjes zetten een avondjurk (zonder franjes) luister bij; voor overdag ga je voor stoere, leren accessoires.

Een rijkelijk met franjes versierde avondjurk spreekt voor zich. Houd de accessoires minimaal .

. Avondjurken met franjes draag je (ook) overdag met stoere boots en oversize trui of vest.

Zilverkleurige en goudkleurige franjes zijn super-‘flapper’ en geraffineerd; franjes in wol en mohair zijn eigentijds en ongelooflijk hip, franjes in leer/suède zijn seventies. Kies je stijl!

Bekijk de foto’s maar eens en hul je in franjes! Deze toptrend is creatief, trendy en komt uit een tijdperk waarin ze deel uitmaakte van stijl die voor onafhankelijkheid en vrijheid stond. Wat wil je nog meer?

