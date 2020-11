7x Must-have mode items voor herfst winter 2020 2021. Onze check list!

Heb jij je wintergarderobe op orde? Ben jij blij met de dingen die je in de kast hebt hangen of ontbreekt er nog een ‘power item’, een hebbeding, een absolute must-have volgens de allernieuwste (en allercoolste) modetrends voor herfst winter 2020 2021? Loop onze fashion check list even door:

#1 Power coat

Investeer deze winter in een power coat. Oversize is de trend. Lange, klassieke mantels zijn terug maar ook de (nep)bontjassen zijn niet te versmaden. En wat te denken van puffer coats à la Prada? Wat je ook kiest, ga voor een statement coat. Veroorloof je deze luxe. Basic coats heb je vast nog genoeg.

#2 (Nep)leren broek of rok

(Nep)leer is all over the place: broeken, kokerrokken, jurken, blazers en blouses. Je vindt het dit seizoen allemaal in (nep)leer. Dit soort items zijn toppers: cool, hip, waterproof én altijd onberispelijk (want vlekkenloos en kreukvrij).

#3 Oversize trui of vest

Knitwear is een ultieme modetrend voor winter 2020 2021 en dat komt gelet op het thuiswerken goed uit. Warm, comfortabel en stukken hipper dan je pyjama. Hebben, hebben, hebben!

#4 Knuffelsjaal

Lang, zacht, gewatteerd, in mohair, in grof gebreide wol. Een knuffelsjaal is een must deze winter! Lief, troostend, trendy!

#5 Statement jurk

Deze winter voeren bloemenfantasieën nu eens NIET de boventoon. Hot zijn: lange leren jurken, tricot jurken, mini-jurkjes en paillettenjurken. Let op: effen kleuren zijn dé trend.

#6 Laarzen

Van boots met trackzolen tot hoge laarzen. Van cowboy boots tot kaplaarzen. Laarzen zijn een ultieme must-have.

#7 Franjes

Franjes zijn dé trend en we dragen ze deze winter ook buiten de jaren ’70 context. Denk aan jassen met franjes, tassen met franjes, rokken met franjes… Whatever!

P.S. Is het je opgevallen dat we deze winter opvallend veel lichte kleuren dragen (wellicht in combinatie met een rode statement lip)? Schitterende vanille tinten, lime kleuren, mintgroen, zachtgrijs en delicate leverkleuren? Mooi, mooi, mooi!

