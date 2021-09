Saint Laurent winter 2021 2022: zò fout en toch helemaal goed! 15x Modetrends

Modetrends herfst winter 2021 2022. Photo: courtesy of Saint Laurent

Eén van de meest opvallende en misschien ook wel inspirerende modecollecties voor herfst winter 2021 2022 is die van Saint Laurent, ontworpen door Anthony Vaccarello. ‘Serious matters push you take other things less seriously, finding the balance while staying on the edge is a sophisticated aptitude‘, zegt de Belgische ontwerper over zijn allernieuwste creaties.

Het is een spannende wintercollectie die de grenzen verkent tussen goed en fout. Want oh boy, er zitten me toch een foute dingen in de wintercollectie van Saint Laurent! Maar al met al krijgt Vaccarello het uiteindelijk dik voor elkaar om in elke outfit uiteindelijk toch de juiste balans te vinden.

Het is een mix van invloeden uit verschillende tijdperken: tweed pakjes met een jaren ’60 twist, spencers en blouses met een jaren ’70 touch, discominirokjes uit de jaren ’80, glitzy imperfecties geïnspireerd door de klassieke garderobe van cult-electroclash-muzikant Peaches. Kan jij het nog volgen?

Voor het gemak zetten we de allernieuwste modetrends voor herfst winter 2021 2022 die wij in de collectie van Saint Laurent tegenkomen (maar ook in het modebeeld voor de komende winter in het algemeen) voor je op een rijtje.

Minirokken (een huge modetrend voor winter 2021 2022)

(een huge modetrend voor winter 2021 2022) Zilver, goud en andere metallics (shine, oh shine!)

(shine, oh shine!) Seventies kleuren en blouses met puntkragen

Supercoole lieslaarzen (ook over een lange broek)

(ook over een lange broek) Bouclé/tweed jasjes en blazers

jasjes en blazers Shorts

Zwarte eighties panty’s

Korte nineties choker kettingen

Veertjes en bont (ga voor nep!)

Seventies spencers

Ruiten

Zwart/wit

Halflange zwarte jassen

Zwarte, strakke broeken tot op de knie

tot op de knie Pittige, spitse pumps

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw allernieuwste modelook. Dit is puur genieten!

