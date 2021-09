Vandaag duiken we in de roklengtes voor herfst winter 2021 2022. Zo gaan we bijvoorbeeld weer kuitlange rokken dragen. Maar hoe doen we dat? 8x Stijltips.

Kuitrokken. Superchic maar ook een beetje moeilijk. 8x Stijltips. Photo courtesy of Dior

De roklengtes voor herfst winter 2021 2022 (hierover in een volgend artikel meer) vliegen alle kanten uit: van mini tot midi en midaxi tot maxi. Kuitlange rokken komen ook in dit rijtje voor. Het is één van de chiqueste en vrouwelijkste roklengtes die je je kunt voorstellen (denk aan Audrey Hepburn!) maar tegelijkertijd is het ook een vrij moeilijke lengte.

De kuitlange rok. Zo draag je ‘m

Toch is dat geen reden om er zomaar aan voorbij te gaan. Als je de proporties maar goed in de gaten houdt. Met andere woorden: je hoeft echt geen topmodel te zijn, om er met succes eentje te dragen. Ook voor jou is zo’n rok weggelegd!

De kuitlange rok. Zo draag je ‘m

De look die je op de foto’s ziet, maakte ons weer helemaal verliefd op de kuitlengte. Ook op je winterlooks kun je de stijlregels die wij van deze streetstyle look op staken, loslaten. Een paar hoge laarzen eronder, een boxy blazer of een knuffeltrui erover. Zie je het al voor je?

Modetrends herfst 2021. 5x Listige najaarslookjes. Doe mode inspiratie op! Photos courtesy of: Max Mara

8x Stijlregels voor het dragen van een kuitlange rok

1. Kuitlengte is een variabel begrip. Kies een rok die net het breedste gedeelte van je kuit bedekt. Is de rok te lang, laat ‘m dan korter maken (maar wel altijd over de knie natuurlijk).

2. Een kuitlange rok met een hoge taille oogt slanker.

3. Veel kuitlange rokken hebben op dit moment plooien, maar een ‘figure hugging’ model kan ook heel mooi en vrouwelijk zijn.

4. Het meest slank afkledende model is echter een wijd uitlopende (circel)rok. Omdat de rok rond je kuiten wijd is, lijken je kuiten slanker.

5. Draag je top of T-shirt IN je rok voor een maximaal slank-effect, of ga voor een topje dat net boven de rok eindigt zoals op deze foto’s (je voorkomt dan ook dat zich teveel materiaal in je taille ophoopt). Een goed alternatief: combineer de kuitlange rok met een grote trui. Je ‘onderstel’ lijkt er optisch gezien slanker door.

6. Een split aan de zijkant maakt ook langer. Een (kleine) split aan de voorkant is ideaal als je je dijen bedekt wilt houden. Een zijsplit mag langer zijn.

7. Vermijd schoenen met enkelbandjes onder een kuitlange rok (tenzij je superslanke enkeltjes hebt). Je hebt al zo weinig been onder je rok over. Ga dat gedeelte niet visueel korter maken. Iets met hakken is natuurlijk ideaal.

8. Donkere kleuren kleden af (maar lichte tinten, zoals op deze foto’s kunnen ook erg mooi zijn!).

