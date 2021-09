Streetstyle mode herfst 2021. Fashionista’s met lef gezocht! Durf jij dit aan?

Streetstyle mode herfst 2021. Fashionista’s met lef gezocht! Foto: ADVERSUS

Roze met oranje in combinatie met een uitgesproken – en laten we eerlijk zijn – niet al te flatterend maar o zo trendy jaren ’70 kapsel. Zou jij het aandurven? Deze streetstyle look fotografeerden we tijdens de Fashion Week in Milaan en is niet voor iedereen weggelegd. Laten we de look even analyseren en haal er dan uit wat bij jouw stijl en persoonlijkheid past.

#1 Roze is één van de hotste modekleuren van het moment. Must-have items voor herfst 2021 zijn: zuurstokroze overhemdblouses, suikerspinroze (spijker)broeken en broekpakken. Naarmate we richting de winter gaan zullen deze koele rozetinten warmer worden maar vooralsnog gaan we voor koel. Deze rozetinten geven je herfstlook een vrolijke noot mee.

#2 Roze in combinatie met oranje. Dit is een gewaagde kleurcombinatie die wij persoonlijk supercool vinden maar je moet er het type voor zijn. Is het niets voor jou, dan daagt deze combi je in ieder geval uit om ‘out of the box‘ te denken. Combineer je roze item eens met een andere kleur dan denimblauw en wit.

#3 Spijkerbroek met klassieke blauwe blazer. Blazers zijn al sinds een paar seizoenen een absolute must-have en dat geldt ook voor herfst winter 2021 2022. In combinatie met een roze spijkerbroek ziet het er weer eens heel anders uit.

#4 All-Stars zijn altijd goed! De schoenentrends voor herfst winter 2021 2022 zij vrij bizar – van chunky boot met trackzolen tot klompen met hakken en wintersandalen met nepbont – maar met een paar good old All-Stars ben je net zo trendy.

#5 Seventies hair look volgens de allernieuwste haartrends voor herfst winter 2021 2022. De kapsels voor dit seizoen best gewaagd maar het leuke is vooral dat we alle vuistregels aan onze laars lappen. De vraag is niet meer ‘Past dit bij mijn vorm gezicht?‘ of ‘Camoufleer ik hiermee mijn eventuele schoonheidsfoutjes?‘. Het enige dat telt is ‘Vind ik het leuk?‘ Het is een seizoen om eens uit je comfort zone te komen en iets meer te wagen. Haar groeit dus wat dat betreft kan de schade nooit groot zijn.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en verleg je eigen grenzen, al was het maar een heel klein beetje. Geloof ons, je kunt er zoveel plezier aan beleven!

