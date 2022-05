Als het deze zomer op lange rokken aankomt, hebben we keuze te over. Van lange spijkerrokken tot keurige plissérokken tot spannende heuprokken met split.

Drie lange rokken om deze zomer mee te scoren. Foto Charlotte Mesman

De roklengtes voor lente zomer 2022 zijn wispelturiger dan ooit. En dat is leuk. Je kunt bij wijze van spreken elke dag met een andere lengte voor de dag komen. Van micro tot maxi. Het is maar hoe je pet staat.

Maar niet alleen worden we dit seizoen geconfronteerd met een wirwar aan korte en lange roklengtes, ook in de modellen zelf valt geen rode lijn te ontdekken. Voor elke mood is er wel een rok. Van romantisch tot seventies tot super-sexy-jaren nineties.

Die terugkeer van spannende, zwoele en ronduit sexy items in het modebeeld is de grote nieuwigheid en zeker iets om af ten toe mee te spelen. Daartegenover staan ook stoere, coole of juist keurige-tante-rokken. We kozen drie toppers voor je uit.

De lange spijkerrok

Spijkergoed trends 2022. Photo courtesy of Philosophy

Houd jij van lange rokken én spijkergoed dan zul je ontzettend blij zijn met de terugkeer van de lange denim rok. Deze komt regelrecht uit de jaren ’70 en doet het supergoed met romantische blouses. Maar je kunt zo’n rok natuurlijk ook uit de seventies sfeer halen en er een crop top en lange blazer op dragen. Of een grote trui. Bij fris weer is-ie fantastisch met hoge laarzen maar je draagt ‘m net zo goed met een plat sandaaltje of platform schoenen.

De plissé rok

Drie lange rokken om deze zomer mee te scoren. Photo courtesy of Cruise Dior 2022

De lange plissé rok is een altijd goed. Gewoon voor overdag maar ook voor speciale gelegenheden. Met een oversized blazer en chunky mocassins geef je ‘m een moderne update mee. Met een crop top en een slippertje kun je er zelfs mee naar het strand. En in het wit als onderdeel van een total white look zoals in Diors Cruise Collectie is-ie onweerstaanbaar chic. N.B. Zie de link met de tennisrokken van weleer. Tennisrokken zijn hip!

De heuprok met split

Drie lange rokken om deze zomer mee te scoren. Photo courtesy of Versace

Heb je een party of voel je je verleidelijk dan zijn daar de onovertroffen heuprokken met split. De invloeden van de jaren ’90 en ’00 in de mode leidden tot een terugkeer van de lage taille en blote huid. Een sexy briesje waait door de zomermode en daagt iedereen uit te experimenteren. Jong én minder jong. Fashion is fun. Mode is creatief, inspirerend, geruststellend, vrolijkstemmend. Doe er iets mee!

