Zo gaan we blush volgens de allernieuwste make-up trends dragen

Blush maakte het afgelopen jaar een enorme comeback en ook volgens de allernieuwste make-up trends gaan we ermee aan de slag. Maar je moet wel even weten hoe.

Make-up trends lente zomer 2022. Blush kleuren en plaatsing. Photo courtesy of Max Mara

Jarenlang kwam er geen blush (meer) aan te pas. Blush in je make-up was not done. We concentreerden ons op foundation en texturen, en op opmaaktechnieken als highlighting, shaden en contouring maar oranjerode jukbeenderen of roze appelwangetjes kwamen niet in het make-up verhaal voor.

Make-up trends lente zomer 2022. Blush kleuren en plaatsing. Photo courtesy of Etro

Totdat blosjes en rode koontjes vorig jaar hun intrede weer deden en wel op een vernieuwende manier. Behalve met poeder gingen we ook met crèmeachtige producten aan de slag en verder werd de plaatsing, de positionering, van blush steeds creatiever.

In plaats van je blush blindelings op je wangen aan te brengen, mocht (en mag) je dit product bijvoorbeeld onder je ogen plaatsen. Je kunt er heel originele en geraffineerde effecten mee bereiken. Op TikTok is dit momenteel een enorme trend.

Maar daarmee is nog niet alles gezegd. De blush make-up trend zet ook deze zomer en zelfs de komende herfst door, vertelden de top visagisten van MAC Cosmetics in de masterclass die onlangs online gehouden werd.

Make-up trends lente zomer 2022. Blush kleuren en plaatsing. Photo courtesy of Versace

Blush is een huge trend, bevestigde Cat Quinn van Mac Cosmetics, die zich op Instagram wel als beauty expert, trend whisperer en pop culture obsessee omschrijft. Eén toonaangevende nieuwe trend is ‘draped blush’ waarbij de blush als het ware rond de uiterste ooghoeken richting de slapen wordt ‘gedrapeerd’.

Make-up trends lente zomer 2022. Blush kleuren en plaatsing. Photo courtesy of Etro

Maar nog interessanter is volgens ons een tweede trend (en tip) die Cat Quinn ons meegaf: breng je blush eens lager in je gezicht aan. Dat mag, zoals Quinn liet zien, best een flink stuk onder je koontjes zijn.

‘Doordat je de zone onder je wangen met blush opmaakt, zijn je koontjes lichter van kleur en lijken ze voller en volumineuzer. Daardoor lijk je meteen een stuk jonger.’ De visagist zelf droeg een rozerode blush op deze manier en het effect was inderdaad verbluffend. In de tussentijd zijn wij al met deze tip aan het experimenteren geslagen, en cool dat-ie is!

Als laatste gaf Cat Quinn ons ook nog even een voorproefje voor de herfst mee. Kiezen we voor zomer 2022 mooie frisse kleurtjes als roze, oranjerode en rode tinten, in de herfst gaan we ook weer aan de slag met blush kleuren als terracotta, brons, gebrand oranje, bruin én nude blush tinten. ’t Is maar dat je het weet!

TRENDYSTYLE