Zo minimalistisch is de haarstyling voor 2022

Minimalistische haarstijlen. Foto: Charlotte Mesman

De haartrends voor lente zomer 2022 zijn uitzonderlijk. Op het gebied van de haarsnitten (de haarcoupes) is er enorm veel gaande. De haarlengtes lopen uiteen van kort tot (erg) lang. We gaan weer laagjeskapsels zien en pony’s zijn een hot item.

Qua hair styling was er op de catwalks voor lente zomer 2022 echter niet al te veel beleven. Het accent ligt op je haarsnit, de haarstyling komt duidelijk op de tweede plaats.

Op de catwalks voor lente zomer 2022 hadden wij persoonlijk graag wat meer vlechtjes, knotjes en andere hairstyling hoogstaaltjes gezien. Maar verder dan natuurlijke kapseltjes en wat wet looks kwamen we (bijna) niet.

Ook het modepubliek houdt het tijdens de modeweken eenvoudig. De meest geziene kapseltjes zijn nog steeds: losse manen of lage paardenstaarten. Veel influencers (van jonge leeftijd) kiezen voor een keurig nette, lage en korte paardenstaart met middenscheiding. Met andere woorden: glad halflang haar dat achter in de nek met een elastiekje was vastgebonden. Zonder pony, minimalistisch, eenvoudig.

Minimalistische haarstijlen. Foto: Charlotte Mesman

Een alternatief dat we vooral bij wat langer haar zagen, was: losjes bijeengebonden haar met losse lokken rond het gezicht. Die losse lokken hebben dan vaak wat krul of slag (zet er even een dikke krultang op en je krijgt dit effect). Deze hair look verzacht de gelaatstrekken en is geschikt voor elke leeftijd.

Minimalistische haarstijlen. Actrice Lotte Verbeek. Foto: Charlotte Mesman

Een trend die we ook voor lente zomer 2022 blijven zien, is: een haarlok rond het elastiekje waarmee je je paardenstaart vastbindt. Dit detail maakt je look helemaal af.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren.

