Zo zien de crop tops voor lente zomer 2022 eruit (en iedereen kan ze dragen)

Zo zien de crop tops voor lente zomer 2022 eruit. Photo courtesy of Max Mara

Heb jij een haat-liefde verhouding met de crop top? Lijkt het je iets dat aan TikTokkers en millenials is voorbehouden? Deels is dat waar, maar deels ook niet. Volgens de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2022 kan iedereen een crop top hebben.

Zo zien de crop tops voor lente zomer 2022 eruit. Photo courtesy of Alberta Ferretti

Allereerst een memorabel crop top moment: dankzij Zendaya heeft de crop top onlangs zelfs de rode loper status verkregen. De Amerikaanse actrice/zangeres vertoonde zich tijdens de Oscars op de red carpet in een lange, zilverkleurige rok met daarop een witte blouse die het middenrif geheel vrij liet. Hiermee brak Zendaya met de strikte dresscode en trok ze de crop top omhoog tot haute couture item.

Zo zien de crop tops voor lente zomer 2022 eruit. Photo courtesy of Miu Miu

Crop top staat dus niet alleen voor mouwloos, schaamteloos kort niemendalletje. Je kunt ook een crop top in de vorm van een korte blouse of zelfs een korte trui dragen. Dat leerden we van Miu Miu. Het Italiaanse modehuis combineerde superkorte blouses en truitjes met minirokken, en nam daarmee alle klassieke proporties op de schop. Dit is zeer zeker iets wat vooral de jongeren zal aanspreken, maar toch kan iedereen er wel iets mee.

Zo zien de crop tops voor lente zomer 2022 eruit. Photo courtesy of Max Mara

Want je hoeft zo’n korte top – of een net iets langere top – maar met een hoge-taille-rok of -broek te combineren en je hebt al een groot deel van het probleem (die blote buik dus) getackeld. Met een lange blazer erover dicht je dat kleine stukje bloot af tot een ik-zie-iets-ik-zie-niets waardoor de crop top binnen ieders handbereik komt. Dus wimpel een crop top niet te snel af als zijnde niets voor jou.

Zo zien de crop tops voor lente zomer 2022 eruit. Photo courtesy of Etro

Zo’n crop top die net even boven je broekband of roktaille valt, heeft bovendien nog een enorm groot voordeel: geen stof om in je taille te proppen. Je broek of rok kleedt keurig netjes af met die top daar net even boven.

Voor wie zich wil uitleven in (super)korte croptops, valt er deze zomer enorm veel te beleven. We lichten een paar modellen voor je uit:

De Y2K vlinder crop top

De bandeau top

De gehaakte jaren ’70 top

De haltertop

De behatop

De omgekeerde bikinitop

De korte tanktop

De favoriete manier om een crop top te dragen? Onder een lange blazer. Wil je helemaal in trend zijn, kies je je crop top in dezelfde kleur als de rest van je outfit voor een monochrome fashion look.

