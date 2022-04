Dit is waarom iedereen wel een paar crop tops zou moeten hebben

Denk niet dat een crop top niets voor jou is. Ze updaten je modelook en zijn ontzettend veelzijdig. Bovendien is er voor iedereen wel een geschikt model te vinden.

Modetrends lente zomer 2022. Crop tops. Foto’s ADVERSUS

Crop tops zijn all over the place. De fashion modellen zweren erbij. Maar ook de social media, de streetstyle en de rekken van de modewarenhuizen staan er bol van. Om de crop top kan niemand dit seizoen heen.

Modetrends lente zomer 2022. Crop tops. Foto Charlotte Mesman

De herkomst van de crop top is gemakkelijk te vinden. We hebben deze hype aan de invloeden van Y2K – het tijdperk rond de eeuwwisseling – te danken. Vorig jaar zomer was de crop top een huge modetrend; deze zomer is de trend zo mogelijk nog groter.

Overigens is de ene crop top de andere niet. Om te beginnen met de kleuren. Fashion modellen kiezen graag voor gedekte kleuren: wit, zwart, een klassieke blauw-witte streep. Ze combineren deze tops bij voorkeur met rechte of wijde jeans met hoge taille. Een paar boots of sandalen eronder en de look is af. Bij fris weer gaat er een blazer of een leren jack over.

Fashionista’s doen het anders. Zij kicken vooral op de crop tops in van die verzadigde, felle kleuren die het modebeeld voor lente zomer 2022 domineren: knalgroen, kanariegeel, suikerroze, fuchsia, rood. Ze creëren er monochrome looks mee door. Iedereen kent ze inmiddels wel: mannelijk broekpak met daaronder een crop top in dezelfde kleur. Of ze leggen spannende combinaties van beige en nude tinten met als fel kleuraccent een crop top.

Modetrends lente zomer 2022. Crop tops. Foto ADVERSUS

Crop tops lenen zich dus zo ongeveer voor elke modestijl: van casual en jong tot geraffineerd en gekleed.

Maar hoe stijlvol je je crop top draagt, zal vooral afhangen van het model dat je kiest. We hebben een aantal tips voor je.

Houd bij de keuze van je crop top rekening met de lengte , het model en de proporties in je look. Bedenk van tevoren op welke broek of rok je de crop top gaat dragen, en houd rekening met de hoogte van de taille. Wordt het je hoge taille broek of je minirok met lage taille? Het kan wel 15 centimeter blote buik verschillen!

, het en de in je look. Bedenk van tevoren op welke broek of rok je de crop top gaat dragen, en houd rekening met de hoogte van de taille. Wordt het je hoge taille broek of je minirok met lage taille? Het kan wel 15 centimeter blote buik verschillen! Wil je weinig buik showen, kies dan voor crop tops die op de taille van je broek of rok vallen. Dit kan heel voordelig voor je figuur uitpakken, zeker als je voor een hoge taille broek gaat. In dat geval lijken je benen langer en omdat je een crop top draagt, hoef je geen materiaal in je broek te ‘proppen’ waardoor je taille slanker blijft.

showen, kies dan voor crop tops die op de taille van je broek of rok vallen. Dit kan heel voordelig voor je figuur uitpakken, zeker als je voor een hoge taille broek gaat. In dat geval lijken je benen langer en omdat je een crop top draagt, hoef je geen materiaal in je broek te ‘proppen’ waardoor je taille slanker blijft. Een andere manier om wat minder buik te showen, is om voor een wijde crop top te gaan. Een wijde top legt minder focus op je buik.

legt minder focus op je buik. Heb je mooie schouders, dan is een haltertop jouw ding.

jouw ding. Ga je voor een ultrakorte, strakke crop top, bedenk dan of en welke beha je eronder gaat dragen.

Een crop top hoeft niet per se een minuscuul dingetje te zijn. Het kan een wat korter T-shirt of een korte trui zijn.

Crop tops doen het fantastisch onder blazers en leren jacks.

Modetrends lente zomer 2022. Crop tops. Foto ADVERSUS

Toch buik showen maar geen crop top bij de hand: knoop je blouse van onderen open.

Een ander alternatief: zet de schaar in oude topjes, blouses en truitjes. Dit is écht leuk. Je kunt er verrassende resultaten mee bereiken en je hebt de lengte hier helemaal zelf in de hand. Geen zin om te zomen? Laat dat dan maar zitten. Miuccia Prada liet met haar zomercollectie van Miu Miu zien hoe cool het is om afgeknipte kledingstukken (zonder zoom) te dragen. Zelfs in blazers zette ze de schaar om er cropped jackets van te maken.

Bekijk onze streetstyle foto’s en experimenteer met crop tops.

