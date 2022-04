De halflange haarlengte is de grote favoriet voor de 2022 en de jaren ’90 blijven deze kapsels inspireren. Zo is sinds kort de bob van Natalie Imbruglia weer in beeld.

Bobkapsels en haartrends lente zomer 2022. Foto: Charlotte Mesman

Als we het over bob kapsels voor 2022 hebben, zijn rechte bob kapsels – blunt cuts – de lieveling van iedereen, maar de hair stylisten kunnen het niet nalaten om op de bob kapsels een andere haartrend los te laten, namelijk laagjes.

Bobkapsels en haartrends lente zomer 2022. Foto: Charlotte Mesman

Afgelopen jaar al werden we zo ongeveer bedolven onder een veelvoud van bobvarianten met laagjes en lengteverschillen die het licht zagen: airy bob, tucked bob, French bob, blunt bob, om er maar een paar te noemen. Inmiddels zijn we er weer eentje rijker: een bob à la Natalie Imbruglia.

Bobkapsels en haartrends lente zomer 2022. Photo courtesy of N21

Als je in 1997 voor MTV zat, dan is het onmogelijk dat je deze Australische zangeres die de wereld in één klap met haar nummer ‘Torn’ veroverde, niet kent. Ze had haar overweldigende succes te danken aan het muzikale nummer zelf maar zeker ook aan haar halflange kapsel waar iedereen op slag

Welnu, dat bob kapsel is nu weer terug in beeld. Hoe ziet het eruit?



De bob à la Natalie Imbruglia is vrij kort maar kenmerkend voor dit kapsel is dat de voorkant langer is dan de achterkant. Verder is de coupe niet al te strak geknipt. De mood is boyish vanwege de korte haarlengte maar die lange voorkant voegt toch iets zachts aan dit kapsel toe.

Die voorkant maakt het ook mogelijk om deze Y2K-bob op verschillende manieren te stylen. Je kunt de voorste lokken als een ‘flip-over’ zijlok dragen, je kunt ze laten openvallen als een gordijntjespony of naar achteren stylen. Je kunt natuurlijk ook voor een echte pony opteren.

Bobkapsels en haartrends lente zomer 2022. Foto: Charlotte Mesman

Het mooie aan deze bob kapsels is dat er echt een idee achter zit, en dat het net weer even anders is dan die blunt cut, maar dat de lengteverschillen om niet dramatisch hoeven te zijn. En dat is goed, want als het om laagjes gaat, aarzelen we na al die jaren van kapsels op één lengte nog wel eens.

Bekijk de foto’s maar eens. Het eerste kapsel is een ‘Natalie Imbruglia bob’ ten voeten uit maar zoals je ziet, zijn er meerdere kapsels die daar elementen aan ontlenen.

