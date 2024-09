Ben jij al bekend met de modetrends voor winter 2024? Deze trends spotten we (onder meer) in de supercoole wintercollectie van N°21.

5 Modetrends in de wintercollectie 2024 van N°21. Photo courtesy of N°21

Er zijn modecollecties waar je blij van wordt, zoals die van N°21. Dit Italiaanse modehuis met Alessandro Dell’Acqua aan het creatieve roer is elk seizoen weer smullen. De Italiaan heeft een supervrouwelijke, sensuele maar tegelijkertijd moderne stijl waarin hij graag met lingerie-items speelt. In de modecollectie voor winter 2024 2025 komt dat wat minder sterk naar voren, al zien we wel veel doorzichtige materialen. We signaleren je 5 modetrends in de wintercollectie 2024 van N°21 die ons opvielen.

5 Modetrends in de wintercollectie 2024 van N°21

Dit viel ons op:

Superlange mouwen voor truien en vesten

5 Modetrends in de wintercollectie 2024 van N°21. Photo courtesy of N°21

Knitwear is in de nieuwe modecollectie goed vertegenwoordigd. We zien dikke, effen truien maar ook truien met patronen volgens de ‘Noorse’ techniek. Een detail waar wij mee weglopen, zijn de superlange mouwen die de handen bedekken.

Sixties mood

5 Modetrends in de wintercollectie 2024 van N°21. Photo courtesy of N°21

Net zoals in verschillende andere collecties komen we ook op de catwalk van N°21 simpele, kleine jurken met een A-lijn in jaren ’60 stijl tegen. In dezelfde stijl is het korte manteltje met driekwart mouwen dat met puntige rode pumps wordt geshowd.

Doorzichtige rokken met versieringen

5 Modetrends in de wintercollectie 2024 van N°21. Photo courtesy of N°21

Rokken zijn goed vertegenwoordigd in deze collectie. Rokken in winterse materialen zijn gemaakt van panelen die het dijbeen laten zien en die al dan niet met een onderrok gedragen kunnen worden. Er zijn ook minirokken in zware tweed en mannelijke ruitjes, en rokken in chiffon. Maar wij vallen vooral over de doorzichtige rokken met pailletten die met stoere truien zijn gecombineerd.

Contrasten

Het is een collectie van contrasten: tule en ciffon tegenover tweed en zware wol, oversized coats met brede schouders tegenover keurige jaren ’60 manteltjes, veterschoenen tegenover sierlijke pumps, primair rood versus blauw, gracieuze avondjurken met strik tegenover tailleurs in grove tweed.

Fantasieën

5 Modetrends in de wintercollectie 2024 van N°21. Photo courtesy of N°21

Noorse patronen, mannelijke ruitjes, grove tweed in zwart-wit en zwart-rood, maar ook luipaardprints. En die worden dan ook nog eens met ruitjes gecombineerd! Je moet er maar opkomen.

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens en laat je inspireren.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS